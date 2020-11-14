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Teknoloji Huawei P Smart 2021 fiyatı ne kadar?
Teknoloji

Huawei P Smart 2021 fiyatı ne kadar?

Huawei'nin yeni nesil orta segment akıllı telefonu P Smart 2021 özellikleriyle dikkat çekiyor. Peki Huawei P Smart 2021 Türkiye'de satış fiyat ne kadar? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-11-14 03:47:00 -
Huawei P Smart 2021 fiyatı ne kadar?

Huawei'nin geçtiğimiz Eylül ayında düzenlenen bir ekinlikte kullanıcıların beğenisine sunduğu Huawei P Smart 2021, özellikleri ile dikkat çekiyor. Türkiye'de de satışa sunulan telefonun özellikle fiyatı merak ediliyor. Peki Huawei P Smart 2021 kullanıcılara neler sunuyor? Huawei P Smart 2021'in satış fiyatı ne kadar? İşte Huawei P Smart 2021 özellikleri ve fiyatı...

6,67 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde LCD bir ekranı bulunan Huawei P Smart 2021, kullanıcılara 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı sunuyor. Ancak bu depolama alanı, microSD kart desteği ile arttırılabiliyor.

Gücünü Kirin 710A işlemcisinden alan telefonun ön kısmında 8 Megapiksel çözünürlüğünde bir ön kamera; arka kısmında ise 48 Megapiksel ana kamera, 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera, 2 Megapiksel makro kamera ve 2 Megapiksel derinlik sensörü olmak üzere dörtlü kamera kurulumu yer alıyor.

22,5W hızlı şarj desteğine sahip Huawei P Smart 2021'de 5000 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor.

Huawei P Smart 2021 fiyatı

3 farklı renk seçenği bulunan Huawei P Smart 2021'in Türkiye'deki satış fiyatı 3 bin 299 TL olarak belirlendi.

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