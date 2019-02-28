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Huawei OceanStor Dorado all-flash depolama ailesinin yeni üyelerini tanıttı

Huawei, Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2019’da OceanStor Dorado3000 V3 giriş seviyesi all-flash depolama sistemini ve orta-üst seviye all-flash depolama sistemi OceanStor Dorado NVMe’yi tanıttı

28 Şubat 2019 Perşembe 11:26
Huawei OceanStor Dorado all-flash depolama ailesinin yeni üyelerini tanıttı

İSTANBUL (AA) - Huawei, Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2019’da OceanStor Dorado3000 V3 giriş seviyesi all-flash depolama sistemini ve orta-üst seviye all-flash depolama sistemi OceanStor Dorado NVMe’yi görücüye çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Barselona’da gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2019’da Huawei, üstün performans ve hızlı ve güvenilir özelliklerin yanı sıra yüksek verimlilik sunan OceanStor Dorado3000 V3 giriş seviyesi all-flash depolama sistemini ve orta-üst seviye all-flash depolama sistemi OceanStor Dorado NVMe’yi tanıttı.

Veri tabanı, Sanal Masaüstü Altyapısı (VDI), Sanal Sunucu Altyapısı (VSI) ve diğer senaryoların taleplerini karşılayan depolama sistemleri, finans, üretim ve telekomünikasyon sektöründeki müşterilerin veri merkezlerinin all-flash devrine geçiş yapmalarını kolaylaştırıyor.

İşletmelerin, hızla gelişen iş gereksinimlerini geleceğin standartlarına uygun şekilde karşılamaları için all-flash depolama sistemlerini iş süreçlerine entegre etmeleri büyük önem taşıyor. 2016 yılında OceanStor Dorado V3 all-flash depolama serisinin piyasaya sunulmasından bu yana, Huawei’in all-flash depolama sistemi pazarda geniş yer buldu.

Barselona'da MWC 2019’da tanıtılan OceanStor Dorado3000 V3, yoğun saatlerde bile istikrarlı bir performans sağlamak için sektör lideri FlashLink teknolojisini kullanıyor. Akıllı çoklu-protokol arayüz çipi, sektör lideri 32 Gbit/s FC ve 100GE front-end protokollerini desteklerken, Huawei'in akıllı Anakart Yönetim Denetleyicisi (BMC), arıza kurtarma süresini iki saatten on dakikaya düşürecek şekilde CPU'ları, belleği ve diğer bileşenleri bir arada yönetiyor.

Kapsamlı kurumsal sınıf özelliklere sahip OceanStor Dorado3000 V3, güçlü SSD güvenilirliği sağlamak için küresel aşınma tesviyesi ve Huawei’in patentli aşınma önleme tesviyesi teknolojilerini kullanır. Yenilikçi RAID-TP teknolojisi, eş zamanlı üç SSD arızasını tolere eder. Ağ geçitsiz aktif-aktif çözümü yüzde 99,9999 kullanılabilirlik sağlar. Ayrıca, Bütünleşik Veri Yönetimi (CDM) çözümüne yükseltilebilen buluta hazır ağ geçitsiz Olağanüstü Durum Kurtarma (DR) ve yedeklemenin yanı sıra bulutta dakika düzeyinde servis kurtarma olanağı sağlar. Çoklu güvenilirlik koruma teknolojisi ile yüksek servis kullanılabilirliği sağlanır.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Enterprise İş Grubu Kurumsal Veri Merkezi Pazarlama ve Çözüm Satış Departmanı Direktörü William Dong, Huawei'nin depolama teknolojilerinde 17 yıllık Ar-Ge deneyimine sahip olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bu kapsamlı tecrübeyi, giriş seviyesi OceanStor Dorado3000 V3'ü geliştirmek için kullandık, bu da işletmelerin performans ve ölçeklenebilirlikten ödün vermeden giriş seviyesinde bir all-flash platformdan faydalanmalarını sağlıyor. Pek çok sektörden müşterinin verimli veri depolama yetenekleri oluşturmasına yardımcı olmak için all-flash depolamadan faydalandık ve gittikçe artan depolama gereksinimlerini karşılamak için yenilikler yapmaya devam edeceğiz."

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 11:26
  1. Huawei
  2. Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2019

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