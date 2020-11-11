Huawei kullanıcılarına müjdeli haber
Huawei, HarmonyOS isimli mobil işletim sistemini yayınlamaya hazırlanıyor. Şirket, yeni işletim sisteminin yıl sonuna kadar yayınlanacak bir güncelleme ile kullanıma sunulacağını açıkladı.
Uzun bir süredir kendi mobil işletim sistemi üzerinde çalışmalarını sürdüren Çinli teknoloji devi Huawei, kullanıcılarına müjdeli bir haber verdi. Şirket, HarmonyOS'un yıl sonuna kadar güncelleme ile birlikte kullanıma sunulacağını açıkladı.
Yeni işletim sisteminin son dönemde satışa sunulan tüm modeller için kullanıma sunulacağı, isteyen kullanıcıların beta sürümünü indirerek telefonlarına kurabilecekleri belirtildi.