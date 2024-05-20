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Teknoloji Huawei hazır! Rakip geliyor: HarmonyOS Next'in çıkış tarihi sızdırıldı...Beklenmedik radikal adım
Teknoloji

Huawei hazır! Rakip geliyor: HarmonyOS Next'in çıkış tarihi sızdırıldı...Beklenmedik radikal adım

Yeniakit Publisher
2024-05-20 23:45:00 - 2024-05-20 23:51:04
Huawei hazır! Rakip geliyor: HarmonyOS Next'in çıkış tarihi sızdırıldı...Beklenmedik radikal adım

Huawei, Android'in rafa kalkacağı HarmonyOS Next için geri sayıma başladı. Peki yeni HarmonyOS sürümü ne zaman kullanıma sunulacak? Yeni bir sızıntıda ilk tarih bilgisi paylaşıldı...

Huawei, Haziran ayı tarihli HDC 2024 etkinliği kapsamında HarmonyOS NEXT'i duyurmayı planlıyor. Yeni sürümdeki en büyük gelişme ise, Android'den koparak tamamen bağımsız olması olacak. Bu doğrultuda bekleyiş sürerken, HarmonyOS NEXT için ilk tarih bilgisi paylaşıldı. Gelin detaylara hep birlikte göz atalım...

HarmonyOS Next yakında geliyor

Kaçıranlar için HarmonyOS Next'in bu sonbaharda piyasaya çıkacağı söyleniyordu. Tipster Digital Chat Station'dan gelen son sızıntı ise, yeni sürümle uyumlu ''Candy Bar flagship'' (Mate 70), katlanabilir amiral gemileri, orta seviye telefonlar, tabletler ve saatler gibi birden fazla cihazdan bahsediliyor. Üstelik bu cihazlar, 2024'ün ikinci yarısında tanıtılacak.

Benzer şekilde, güncelleme alacak cihazların tam listesi ise henüz paylaşılmadı. Ancak sızıntının devamında HarmonyOS Next için Eylül ayına işaret ediliyor. Dolayısıyla ilk olarak Huawei Mate 70 serisinde kullanılması muhtemel. Tüm detaylar içinse 21-23 Haziran tarihli HDC 2024 etkinliğine kadar beklememiz gerekecek.

HarmonyOS NEXT'e dönecek olursak, yeni sürümün Huawei için bir kilometre taşı niteliğinde olduğunu belirtmekte fayda var. Öyle ki mevcut HarmonyOS'a (AOSP) kıyasla Huawei'nin kendi geliştirdiği Hongmeng çekirdeği ve sistem uygulamalarından güç alacak. Bu da Android uygulamalarıyla tamamen uyumsuz olacağı anlamına geliyor.


Daha önce Huawei, yeni işletim sistemi için halihazırda 4.000'den fazla yerel uygulamanın geliştirildiğini ve daha fazlasının da yolda olduğunu duyurdu. Huawei'nin resmi hedefi ise, 2024'ün sonuna kadar 5.000, uzun vadede ise 500.000 yerel uygulamaya ulaşmak.
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