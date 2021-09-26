Huawei CFO’sunun serbest bırakılması Çin’i kesmedi!

Yeni Akit Ankara

Çin, Huawei CFO’su Meng Wanzhou’nun Kanada’daki tutukluluğunun sona ermesi sonrası Kanada ve ABD’ye yönelik sert bir açıklamada bulundu. Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Huawei’in CFO’su Meng Wanzhou’ya yönelik suçlamaların tamamen uydurma olduğu savundu.

Çin Uluslar arası Radyosu’ndan geçilen haberde, “Çin hükümetinin yoğun çabaları sayesinde, Çin’in telekomünikasyon devi Huawei şirketinin Mali İşler Direktörü Meng Wanzhou, Kanada’da yaklaşık üç yıl yasa dışı şekilde gözaltında tutulmasının ardından dün serbest kaldı ve Çin hükümetinin charter uçağıyla Kanada’dan ayrıldı. Meng’in Beijing saatiyle bu akşam Çin’e varması bekleniyor” denildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı: ABD ve Kanada’nın yaptığı, tipik bir keyfi tutuklamadır

Öte yandan, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying bugün yaptığı açıklamada, Çin’in Meng Wanzhou davasıyla ilgili tutumunun her zaman net ve tutarlı olduğunu ifade etti. Hua, bu konuda şunları söyledi: “Gerçekler bu olayın Çin vatandaşlarına karşı siyasi bir zulüm olduğunu kanıtladı. Zulmün amacı Çin'in ileri teknoloji şirketlerini baskılamaktır. Meng Wanzhou hakkındaki tüm suçlamalar asılsızdır, uydurmadır. Hatta ABD tarafının ‘sözde mağdur’ olarak belirlediği HSBC Bankası da Meng’in suçsuz olduğunu kanıtlayan belgeler ortaya koydu. ABD ve Kanada’nın yaptığı, tipik bir keyfi tutuklamadır”