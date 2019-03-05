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Huawei, Brüksel'de siber güvenlik merkezi açtı

Güvenlik merkezi, kamu kurumlarına, uzmanlara, kuruluşlara ve tüketicilere iletişim kurma platformu sağlamayı amaçlıyor

05 Mart 2019 Salı 17:20
Huawei, Brüksel'de siber güvenlik merkezi açtı

BRÜKSEL (AA) - Çinli teknoloji şirketi Huawei, Brüksel'de siber güvenlik merkezi açtı.

Huawei, çeşitli Avrupa Birliği (AB) kurumları ve NATO'ya ev sahipliği yapan Belçika'nın başkenti Brüksel'de "Siber Güvenlik ve Şeffaflık Merkezi"nin açılışını yaptı.

Kamu kurumlarına, uzmanlara, kuruluşlara ve tüketicilere iletişim kurma platformu sağlamayı amaçlayan merkez, Huawei'nin siber güvenlik uygulamaları, Ar-Ge çalışmaları ve ürünleri hakkında bilgi sağlıyor.

Açılış töreninde konuşan Huawei Başkan Vekili Ken Hu, merkezlerinin bütün tüketicilerin kullanımına açık olduğuna dikkati çekerek, siber güvenlik merkezleri aracılığıyla, güvenlik standartları ve güvenlik teknolojileri konularında daha yakın iş birliği yapmak istediklerini söyledi.

Ken Hu, dijital dönemde güven inşa edilmesinin önemli olduğunu ve bu konuya daha fazla odaklanacaklarını ifade etti.

ABD, Avrupa ülkelerine Çin teknoloji şirketi Huawei ile iş birliğini durdurma çağrısında bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 17:20
  1. AB
  2. Huawei
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