  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Alayı faizci çıktı! Merkez Bankası'nın kararı sonrası kafayı çıkardılar

İP’li isim kazan kaldırdı! 'Babacan ve Davutoğlu bizi kullanıyor'

Fatih Erbakan'dan Paris İklim Anlaşması'na tepki: Asıl gaye bu

Sizde de olabilir! Son 3 ayda 2 kez bu rahatsızlığı yaşayanlar dikkat

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu: Ulusal para birimleri kullanılabilir

Seçimlere 1 gün kala gözaltına alınmıştı! Eski cumhurbaşkanı cezaevinde görüntülendi

Pfizer-BioNTech sonuçları açıkladı... İşte 3. doz aşının etkinlik oranı

Emine Erdoğan hakkındaki iddialar yalanlandı

Türkiye'den stratejik bölgede kritik adım! Harekete geçildi

Diyanet, sapkınların ilişkisini normalleştirenlerin hedefinde! Laikçi medyada ‘baldız, zina ve fetva’ sahtekarlığı
Teknoloji Huawei Biden'ı etkilemek için eli cebe attı
Teknoloji

Huawei Biden'ı etkilemek için eli cebe attı

Çinli teknoloju devi Huawei'nin, Beyaz Saray'da lobi yapmak için temmuzdan eylüle kadar Demokrat lobici Tony Podesta'ya 500 bin dolar ödediği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 00:37:00 -
Huawei Biden'ı etkilemek için eli cebe attı

Huawei, eski Başkan Donald Trump döneminde Google, Qualcomm ve Intel gibi önemli şirketler dahil olmak üzere Amerikan şirketleriyle iş yapmasını engelleyen başkanlık kararnamelerini geri aldırmak üzere kesenin ağzını açtı.

Lobicilik faaliyetlerine ilişkin kamuya açılan federal lobicilik raporunda, Çinli telekomünikasyon şirketinin ABD Başkanı Joe Biden'a yönelik lobi yapmak üzere Hillary Clinton'a yakınlığıyla bilinen Demokrat lobici Tony Podesta'ya 500 bin dolar ödediği görüldü.

Raporda, ödemenin temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan 2021 yılının üçüncü çeyreğinde yapıldığı belirtildi.

Kongreye sunulan lobicilik faaliyet raporunda, Huawei'nin, 2021'in üçüncü çeyreğinde federal lobi faaliyetlerine yaklaşık 1,4 milyon dolar harcadığı ortaya çıktı.

Şirket, geçen yılın aynı döneminde sadece 100 bin dolar harcamışken, bu yılın ikici çeyreğinde ise 1,1 milyon dolar harcamıştı.

Amerikalıları izleme ve istihbarat toplamakla suçlanıyor

ABD, Huawei'yi teknolojisini Pekin adına Amerikalıları izleme ve istihbarat toplama amacıyla kullanmakla suçluyor. Trump, bu suçlamalar ışığında ABD teknoloji şirketlerinin Huawei ile çalışmasını yasaklamış ve şirkete birçok yaptırım getirmişti.

Huawei'nin lobicilik faaliyetlerinin, getirilen kısıtlamaları kaldırmanın yanı sıra ABD'deki dolandırıcılık suçlamalarıyla Kanada'da tutuklu bulunan Huawei yöneticisi Meng Wanzhou'nun serbest bırakılmasını sağlamaya yönelik olduğu ifade ediliyordu.

ABD Adalet Bakanlığı, geçen ayın sonlarında kovuşturmayı erteleme anlaşması ile Meng'in Çin'e dönmesine izin vermişti.

Beyaz Saray, bakanlığın bu kararına Biden yönetiminin müdahil olmadığını iddia etmişti.

FETÖ de Podesta ile çalışmıştı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ABD'deki imajını ve siyasi ilişkilerini diri tutmak amacıyla 2020'de Washington'daki en etkili lobi şirketlerinden Podesta Group ile 15 Temmuz darbesinden yaklaşık iki ay önce anlaştığı ortaya çıkmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sizde de olabilir! Son 3 ayda 2 kez bu rahatsızlığı yaşayanlar dikkat
Sağlık

Sizde de olabilir! Son 3 ayda 2 kez bu rahatsızlığı yaşayanlar dikkat

Migren, şiddetli baş ağrısı ataklarına sebep olur. Nörolojik bir hastalık olan migren konusunda doğru sanılan yanlışlar var. Peki migren ned..
Herkes onu konuşuyor! Güney Kore ‘Nuri’yi uzaya fırlattı
Dünya

Herkes onu konuşuyor! Güney Kore ‘Nuri’yi uzaya fırlattı

Güney Kore yerli üretim ilk roketi "Nuri"yi uzaya fırlattı. Roketin isminin Nuri olması sosyal medyada gündem oldu.
Altın ve gümüşte çarpıcı istatistik!
Ekonomi

Altın ve gümüşte çarpıcı istatistik! "Bunu beklemeyin" deyip uyardı

Pandemi döneminde altın ve gümüş fiyatlarında yaşanan sert yükseliş beraberinde altın ve gümüş ithalatını da artırırken; normalleşme adımlar..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay