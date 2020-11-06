Huawei, Apple'dan sonra Microsoft'a da rakip oluyor

Çin merkezli dev teknoloji firması Huawei, yaptığı bir açıklamayla Microsoft Office'e rakip olabilecek, hem çevrimiçi hem çevrimdışı kullanılabilen yeni ofis yazılım paketi Huawei Docs'u duyurdu. Uygulamanın Word ve Excel gibi uygulamalarla oluşturulmuş dosyalarla da uyumlu olduğu belirtildi.

Huawei Mobile Services Twitter hesabı üzerinden duyurulan Huawei Docs, 50'den fazla belge biçimine göz atılabilecek, yeni dosyalar oluşturulup düzenlemeler yapılabilecek bir platform olarak tanıtıldı.

Huawei Docs kullanıcılara neler sunacak?

Huawei Docs, kullanıcılara kolay bir kullanım yanında çevrimiçi ve çevrimdışı olarak düzenleme imkanı da sunacak. Platform, Huawei Drive'ın çoklu cihaz dosya senkronizasyonu yeteneklerini kullanarak, güncellenen dosyaların birden fazla cihazda aynı anda senkronize edilebilmesini de sağlayacak.