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Teknoloji Huawei akıllı saatlerin batarya sorunu kullanıcıları kızdırdı
Teknoloji

Huawei akıllı saatlerin batarya sorunu kullanıcıları kızdırdı

Yeniakit Publisher
2024-07-31 17:31:00 -
Huawei akıllı saatlerin batarya sorunu kullanıcıları kızdırdı

Huawei akıllı saat kullanıcıları, özellikle Huawei Watch GT 3 ve Pro modellerinde yaşanan batarya sorunları nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Güncelleme öncesinde 10 güne kadar dayanabilen batarya süreleri, son güncellemelerin ardından sadece 1 gün bile dayanamıyor. Bu durum, kullanıcıların tepkisini çekti ve Huawei'den acil bir açıklama bekleniyor.

Huawei'nin en çok tercih edilen akıllı saat modellerinden olan Watch GT 3 ve Pro, uzun batarya ömrü ile kullanıcıların beğenisini kazanmıştı. Ancak, son yazılım güncellemelerinin ardından bu modellerin batarya performansında ciddi bir düşüş yaşandı. Kullanıcılar, günlük kullanımda bile saatlerinin bataryasının hızla tükendiğini ve şarj gereksinimlerinin arttığını belirtiyor.

 Kullanıcılar Tepkili

Sosyal medya platformlarında ve çeşitli forumlarda tepkilerini dile getiren kullanıcılar, Huawei'nin bu sorunla ilgili acil bir çözüm sunmasını bekliyor. Batarya performansındaki bu ani düşüşün, saatlerin kullanımını önemli ölçüde etkilediğini ifade eden kullanıcılar, Huawei'yi şeffaf olmaya ve sorunun kaynağını açıklamaya davet ediyor.

 Huawei'den Açıklama Bekleniyor

Kullanıcılar, Huawei'nin yaşanan bu soruna ilişkin bir açıklama yapmasını ve bir an önce çözüm sunmasını talep ediyor. Akıllı saatlerinin uzun batarya ömrü vaadiyle tercih ettiklerini belirten kullanıcılar, bu sorun çözülene kadar markaya olan güvenlerinin sarsıldığını ifade ediyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 Huawei'nin bu kritik soruna nasıl bir yanıt vereceği ve kullanıcıların taleplerine nasıl karşılık vereceği merakla bekleniyor. Markanın, kullanıcıların yaşadığı bu hayal kırıklığını gidermek için hızlı ve etkili bir çözüm sunması büyük önem taşıyor.

 

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