HÜ öğretim üyesi alıyor
Haliç Üniversitesi, ilanla duyurduğu mevcut bölüm/programlarına öğretim üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanun’un ilgili hükümleri dahilinde tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre akademik kadrolara başvurular 08.09.2021 tarihine kadar yapılabilecek.
Öğretim Üyeleri İçin İstenilen Belgeler
- Başvuru Dilekçesi (Başvuru yapılan ilanın tarihi, bölümü ve kadrosunu belirtir şekilde)
- YÖK Formatında Özgeçmiş (Çalışma ve yayın listeleri ile birlikte)
- Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Profesörlük Belgeleri)
- Bilimsel Çalışma ve Yayın Örnekleri (Profesör kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 5 adet CD, Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 3 adet CD ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 3 adet CD)
- Nüfus Cüzdanı Sureti
- 1 Adet Fotoğraf
Not: Başvurular için yurtdışından alınmış diplomaların, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.
Dr. Öğretim Üyesi Başvuruları İlgili Fakülte / Yüksekokullara yapılacaktır.
Profesörlük ve Doçentlik Başvuruları Rektörlük Yazı İşleri Birimine Yapılacaktır. (Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 82 Beyoğlu - İST - Sütlüce Yerleşkesi A Blok 5. Kat)
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