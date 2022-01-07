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Gündem HSYK üyeliğinden istifa eden Hamit Kocabey'e MHP'de üst düzey görev
Gündem

HSYK üyeliğinden istifa eden Hamit Kocabey'e MHP'de üst düzey görev

Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliğinden istifa eden Hamit Kocabey MHP Genel Başkanı Hukuk Danışmanı oldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-07 12:03:00 -
HSYK üyeliğinden istifa eden Hamit Kocabey'e MHP'de üst düzey görev

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Daire Üyesi Hamit Kocabey 14 Ekim 2021'de görevinden istifa etmişti. Kocabey, istifası sonrası yaptığı açıklamada "istifam kendi kararımdır" demişti.

Bahçeli ile fotoğrafını paylaşmıştı

Bir gün sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir fotoğrafını paylaşan Kocabey, yaptığı açıklamada, Devlet Bahçeli ile yaptığı istişare sonrası istifa ettiğini belirterek, "Dünden bu yana binlerce güzel söz ve temenni duyduk, herkese şükranlarımı sunuyorum. Görev yaptığımız 4,5 yılda binlerce insanın hayatına dokunduk, devletin ve milletin hukukunu gözeterek mücadele verdik. Hayatımız boyunca bulunduğumuz noktada hiçbir yanlışa göz yummadık. Gelinen aşamada verdiğimiz kararın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

MHP'de üst düzey görev

İstifası yargı camiasında şok etkisi oluştur Kocabey, bundan sonraki süreçte Milliyetçi Partisi'nin ve Devlet Bahçeli'nin bütün hukuksal sorunlarıyla ilgili en yetkili isim olarak görev yapacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nde kendisi için hazırlanan makam odasına taşınan Kocabey'in aynı zamanda Adalet Bakanlığı, HSK, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, YSK ve Anayasa Mahkemesi ile ilişkilerde de yetkilendirilen isim olduğu belirtildi.

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