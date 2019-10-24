HSK terfi sonuçları son dakika açıklandı

HSK hakim savcı terfi sonuçları son dakika haberine göre açıklandı. 2019 Ağustos dönemi itibariyle merakla beklenen Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, 2 bin 576 adli, 360 idari yargı hakimi ile bin 609 cumhuriyet savcısını kapsayan ağustos dönemi terfi sonuçları açıklandı.

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2 bin 576 adli, 360 idari yargı hakimi ile bin 609 cumhuriyet savcısını kapsayan ağustos terfi çalışmaları sonuçlandığını duyurdu. Terfi çalışması sonucu, 77 adli, 41 idari yargı hakimi ile 35 cumhuriyet savcısının "birinci sınıf olması"nın kararlaştırıldığını ifade eden Yılmaz, birinci sınıfa ayrılan, birinci sınıf olan tüm meslektaşlarını kutladı.