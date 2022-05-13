HSK personel alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adayların www.hsk.gov.tr internet adresinde yer alan “2022 yılı 4/B Sözleşmeli Personel Giriş Sınavı İş Talep Formu” nu temin ederek ilgili tüm kısımları doldurmak suretiyle gerekli belgelerle birlikte Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Başvuru adresi: Emniyet Mahallesi, Mevlana Bulvarı No:36 Yenimahalle / ANKARA) Başvurular şahsen yapılacak olup posta ve benzeri yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvurular 30/05/2022 tarihinde başlayıp, 03/06/2022 tarihi mesai bitimi (saat:17:00) itibarıyla sona erecektir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Sözleşmeli büro personeli pozisyonu için yapılacak sınav uygulama sınavı ve sözlü sınav şeklinde iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. KPSS(B) Grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı olan 75 aday arasına girenler uygulama sınavına (klavye sınavı) katılmaya hak kazanacaktır.

Uygulama sınavı 11/06/2022 Cumartesi günü saat 09:00’da Hâkimler ve Savcılar Kurulu binasında yapılacak ve bu sınavda başarılı olanlar www.hsk.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Uygulama sınavında başarılı olanlar için 21/06/2022 tarihinde saat 09:00’dan itibaren Hâkimler ve Savcılar Kurulu binasında sözlü sınav yapılacaktır.

Sözleşmeli şoför pozisyonu için yapılacak sınav uygulama sınavı ve sözlü sınav şeklinde iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. KPSS (B) Grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı olan 25 aday arasına girenler uygulama sınavına (direksiyon sınavı) katılmaya hak kazanacaktır.

Uygulama sınavı 11/06/2022 Cumartesi günü saat 11:00’de Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde (Şefkat Mahallesi Dr. Besim Ömer Caddesi No:61 Keçiören/Ankara) yapılacak ve bu sınavda başarılı olanlar www.hsk.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Uygulama sınavında başarılı olanlar için 22/06/2022 tarihinde saat 09:00’dan itibaren Hâkimler ve Savcılar Kurulu binasında sözlü sınav yapılacaktır.

Sözleşmeli hizmetli pozisyonu için ise KPSS(B) Grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı olan 35 aday arasına girenler sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. 22/06/2022 tarihinde saat 13:00’den itibaren Hâkimler ve Savcılar Kurulu binasında sözlü sınav yapılacaktır.

Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir pozisyona başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların başvuruları geçersiz sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.

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