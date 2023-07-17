  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tanju Özcan ile slogan atan CHP'liler ifşa edildi!

Zeydan'dan Adanalılara eziyet! 50 derecede bu yapılır mı?

Rusya'nın kararına dünyadan peş peşe tepkiler! 'Bu ahlaksızlıktır, Türkiye'yi destekliyoruz'

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Türkiye bu tarihten itibaren kavrulacak!

Ruslardan beklenmedik karar! Türkiye'ye geliyorlar ama bakın ne yapıyorlar... Kötü haber verildi

15 Temmuz sadece Fetullah hainine yıkılamaz! Türkiye'yi onlar yönetmek istedi...

Akaryakıt zammı sonrası kötü haberi verdi! 'Maalesef bunlar olacak' dedi, acil yapılması gerekeni açıkladı

Korkunç tarih verildi! Aralarında Türkiye de var

ASELSAN üretti! Ormanın derinliklerine yerleştirilecek... Düşmanı allak bullak edecek sistem

O ülke, "Tüm dünya bunu görmeli" diyerek duyurdu! Orada gördükleri şey dünyayı salladı
Gündem HSK kararnamesi yayımlandı! 3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değişti
Gündem

HSK kararnamesi yayımlandı! 3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değişti

Yeniakit Publisher
2023-07-17 20:22:00 -
HSK kararnamesi yayımlandı! 3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi yayımlandı. Kararla 3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesinin, 3 bin 36 adli ve 387 idari hakim ve savcıyı kapsayan adli ve idari yargı ana kararnamesi tamamlandı.

HSK Birinci Dairesi, yaz kararnamesine yönelik çalışmalarını sonuçlandırdı. Kararname, HSK'nin internet sitesinden yayımlandı.

Kararnameyle Adıyaman, Ağrı, Aydın, Bingöl, Denizli, Elazığ, Giresun, Hatay, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Manisa, Mardin, Muş, Niğde, Şırnak, Trabzon, Uşak ve Van ile 38 ilçenin Cumhuriyet başsavcıları değişti.

Karasu Adliyesine ise ilk defa Cumhuriyet Başsavcısı atandı.

Ağır ceza mahkemesi başkanı olarak ise 118 atama gerçekleştirildi. Deprem bölgesinde yer alan mevcut mahkemelere ilave olarak 5 ağır ceza mahkemesi, 39 asliye hukuk mahkemesi, 11 tüketici mahkemesi ve 9 sulh hukuk mahkemesi faaliyete geçirilecek şekilde planlama yapıldı ve bu mahallere ilave 61 hakim ataması yapılarak deprem nedeniyle adli yargıda açılması muhtemel davalara ilişkin mahkemelerin etkinliği ve verimliliğinin artırılması amaçlandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bakan Tunç'tan açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Hakimler ve Savcılar Kurulunun 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi ülkemize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olsun. Hakim ve savcılarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, aileleri ile birlikte sağlık ve esenlikler temenni ederim. Adalete olan güveni daha da yukarılara taşımak için her kademedeki meslektaşlarımızla birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23