Gündem HSK kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Gündem

HSK kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

AA
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
HSK kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun adli ve idari yargıyı kapsayan geniş çaplı atama kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Toplam 948 hakim ve savcının görev yeri değişti.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, HSK Birinci Dairesinin 3 Eylül'de 1334 sayılı, 10 Eylül'de 1381 sayılı, 3 Ekim'de 1571 sayılı, 27 Kasım'da 2029 sayılı ve 2 Aralık'ta 2085 sayılı atama kararlarının listesine yer verildi.

Buna göre, adli yargıda 778, idari yargıda ise 170 olmak üzere 948 hakim ve savcının görev yerinde değişikliğe gidildi.

