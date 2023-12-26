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Gündem HSK kararnamesi Resmi Gazete'de! 510 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
Gündem

HSK kararnamesi Resmi Gazete'de! 510 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

Yeniakit Publisher
2023-12-26 01:52:00 - 2023-12-26 01:54:53
HSK kararnamesi Resmi Gazete'de! 510 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

HSK adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlandı. 10 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

akimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

510 hakim ve savcının görev yeri değişti

Buna göre, HSK Birinci Dairesinin adli yargıda 484, idari yargıda ise 26 hakim ve savcının görev yeri değişikliğini kapsayan kararnamesi ile 510 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Atama kararnamesinin tam metni için tıklayınız...
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