HSK 5 bin 75 adli yargı 351 idari yargı hakim savcı atamaları son dakika: Resmi Gazete HSK hakim savcı atama listesi

Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de! Son dakika haberi: Hakim ve savcı atamalarını merak edenler Resmi Gazete adi ve idari yargı hakim savcı atamalarına ilişkin kararı merak ediyor. Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), 5 bin 75 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı ile 351 idari yargı hakim ve savcısının atanmalarına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki Resmi Gazete hakim savcı atamaları listesi yayınlandı mı? HSK adli ve idari yargı hakim savcı atamaları kim nereye atandı? İşte Resmi Gazete HSK hakim savcı atama listesi: