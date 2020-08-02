HSBC bankası HSBC internet bankacılığı HSBC bankası kampanyalar

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HSBC müşteri hizmetleri numarası kaç? HSBC bankası Türkiye’de faaliyet gösteren faizli özel bankalardan biridir. Maaşlarını HSBC’den alan ya da alacak olan HSBC müşterileri, HSBC kredi başvuru, HSBC kart başvuru, HSBC Hayat Sigortaları, HSBC bankası, HSBC müşteri hizmetleri, HSBC internet bankacılığı, HSBC Özel Sağlık Sigortaları, HSBC Konut ve Dask Sigortaları, HSBC müşteri hizmetleri HSBC İhtiyaç Kredisi, HSBC konut Kredisi, ile HSBC atm nerede olduğu ve HSBC Kampanyalarını merak etmekte.
HSBC Bank adıyla adlandırılan banka; İngiliz asıllı, uluslararası finansal ve bankacılık faaliyetleri yürüten şirkettir. HSBC bankası, Türkiye’de 1990 yılından bu yana faaliyet göstermektedir. HSBC Türkiye; Kurumsal Bankacılık ve Yatırım Bankacılığı, Bireysel Bankacılık ve Birikim Yönetimi alanlarında hizmet veren faizli özel bankalardan sadece biridir. HSBC Türkiye, şubeleri, telefon bankacılığı, ATM bankacılığı ve dijital bankacılık mecralarıyla müşterilerine hizmet vermekte. HSBC Grubu; bugün Avrupa, Asya-Pasifik bölgesi, Kuzey ve Güney Amerika, Ortadoğu ve Afrika olmak üzere 65 ülke ve bölgede yaklaşık 3 bin 800 ofisiyle hizmet vermektedir. HSBC müşteri hizmetleri telefonu, HSBC telefon bankacılığı 0850 211 0 111 telefonla hizmet vermekte. HSBC bankası pek çok ilde şubesi bulunmakta. HSBC bankasının şubesi olmayan yerlerde ise HSBC ATM ile bankacılık faaliyetlerini sürdürmekte. İşte HSBC bankası faaliyetlerine ilişkin müşterilerine sunduğu hizmetler.
HSBC Kredi Kartları
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HSBC Premier Kredi Kartı
HSBC Advance Kredi Kartı
HSBC Advantage Kredi Kartları
HSBC Concept Kart
HSBC Banka Kartı
HSBC Sanal Kart
HSBC Ek Kart
HSBC Krediler
HSBC'nin Sunduğu Kredileri Keşfedin
HSBC Dijital Kredi
HSBC İhtiyaç Kredisi
HSBC Konut Kredisi
HSBC Taşıt Kredisi
HSBC Kredili Mevduat Hesabı
HSBC Kampanyalar
HSBC Kredi Hesaplama Aracı
HSBC E-Ekstre
HSBC Şube ve ATM Arama
Bireysel Emeklilik Ürünleri
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HSBC Bireysel Emeklilik Sistemi
HSBC ve Bireysel Emeklilik Planları
HSBC Sigorta Ürünleri
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HSBC Hayat Sigortaları
HSBC Özel Sağlık Sigortaları
HSBC Ferdi Kaza Sigortaları
HSBC Tehlikeli Hastalıklar Sigortaları
HSBC Acil Yardım Sigortası
HSBC Kredi Bağlantılı Sigortalar
HSBC Konut ve Dask Sigortaları
HSBC Kasko Sigortası
HSBC Premium Ferdi Kaza Sigortası
HSBC Huzurlu Yaşam Güvencesi