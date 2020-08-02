HSBC bankası HSBC internet bankacılığı HSBC bankası kampanyalar

HSBC Bank adıyla adlandırılan banka; İngiliz asıllı, uluslararası finansal ve bankacılık faaliyetleri yürüten şirkettir. HSBC bankası, Türkiye’de 1990 yılından bu yana faaliyet göstermektedir. HSBC Türkiye; Kurumsal Bankacılık ve Yatırım Bankacılığı, Bireysel Bankacılık ve Birikim Yönetimi alanlarında hizmet veren faizli özel bankalardan sadece biridir. HSBC Türkiye, şubeleri, telefon bankacılığı, ATM bankacılığı ve dijital bankacılık mecralarıyla müşterilerine hizmet vermekte. HSBC Grubu; bugün Avrupa, Asya-Pasifik bölgesi, Kuzey ve Güney Amerika, Ortadoğu ve Afrika olmak üzere 65 ülke ve bölgede yaklaşık 3 bin 800 ofisiyle hizmet vermektedir. HSBC müşteri hizmetleri telefonu, HSBC telefon bankacılığı 0850 211 0 111 telefonla hizmet vermekte. HSBC bankası pek çok ilde şubesi bulunmakta. HSBC bankasının şubesi olmayan yerlerde ise HSBC ATM ile bankacılık faaliyetlerini sürdürmekte. İşte HSBC bankası faaliyetlerine ilişkin müşterilerine sunduğu hizmetler.

HSBC Kredi Kartları

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HSBC Premier Kredi Kartı

HSBC Advance Kredi Kartı

HSBC Advantage Kredi Kartları

HSBC Concept Kart

HSBC Banka Kartı

HSBC Sanal Kart

HSBC Ek Kart

HSBC Krediler

HSBC'nin Sunduğu Kredileri Keşfedin

HSBC Dijital Kredi

HSBC İhtiyaç Kredisi

HSBC Konut Kredisi

HSBC Taşıt Kredisi

HSBC Kredili Mevduat Hesabı

HSBC Kampanyalar

HSBC Kredi Hesaplama Aracı

HSBC E-Ekstre

HSBC Şube ve ATM Arama

Bireysel Emeklilik Ürünleri

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HSBC Bireysel Emeklilik Sistemi

HSBC ve Bireysel Emeklilik Planları

HSBC Sigorta Ürünleri

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HSBC Hayat Sigortaları

HSBC Özel Sağlık Sigortaları

HSBC Ferdi Kaza Sigortaları

HSBC Tehlikeli Hastalıklar Sigortaları

HSBC Acil Yardım Sigortası

HSBC Kredi Bağlantılı Sigortalar

HSBC Konut ve Dask Sigortaları

HSBC Kasko Sigortası

HSBC Premium Ferdi Kaza Sigortası

HSBC Huzurlu Yaşam Güvencesi