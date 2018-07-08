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Hristiyanlığı sorguladı, ülke karıştı! "Tanrı'nın varlığını kanıtlayan çıksın, istifa ederim"

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin, Hristiyanlık inancının temel bazı doktrinlerini sorgulayan yorumları ülkede tartışmalara neden oldu.

08 Temmuz 2018 Pazar 00:32
Hristiyanlığı sorguladı, ülke karıştı! "Tanrı'nın varlığını kanıtlayan çıksın, istifa ederim"

abcNEWS'in haberine göre, 73 yaşındaki Duterte, dün memleketi Davao'da düzenlenen bilim ve teknoloji etkinliğinin açılışında yaptığı konuşmada, sadece vaftizle arınıldığına inanılan ilk günahın mantığını sorgulayarak, herhangi birinin 'Tanrı'nın varlığını, onu gördüğünü ve onunla konuştuğunu' kanıtlaması halinde derhal istifa edeceğini söyledi.

Rodrigo Duterte, geçen hafta yaptığı bir konuşmada da 'Tanrı'ya hakaret içeren ifadeler kullanmıştı.

Filipinler Devlet Başkanının yorumları, nüfusun büyük bölümü Roman Katolik olan ülkede tartışmalara neden oldu.

Muhalifler, Hristiyan din adamları, hatta bazı siyasi müttefikleri Duterte'nin açıklamalarını tepkiyle karşıladı.

Filipinli muhalif Senatör Antonio Trillanes IV, açıklamalarının da "Duterte politikalarının zalimliğiyle çok örtüştüğü" yorumunu yaptı.

Filipinler Devlet Bakanlığı Sözcüsü Harry Roque ise geçmişte bir rahibin cinsel tacizine uğradığını itiraf eden Rodrigo Duterte'nin din konusunda fikrini dile getirme hakkı bulunduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 00:32
  1. Rodrigo Duterte
  2. Allah'ın varlığının ispatı
  3. Duterte
  4. Filipinler Devlet Başkanı
  5. Harry Roque

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  • mevlütmevlüt25 dk önce
    merak etme ateş sana ispatlar...
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