Hristiyanların kiliseye gittiği pazar gününü Müslümanlara böyle yutturmuşlar

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CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendi propagandasını yapmak isterken tarihi gerçekleri İstanbul halkına duyurdu. İmamoğlu’nun siyasi rant uğruna kullandığı belediye bünyesinde çıkarılan 3 aylık İST Dergisi’nde, cumhuriyetin ilanıyla birlikte Müslümanlara Hristiyan adetlerinin nasıl kakalandığı anlatıldı.

Laiklik propagandası

Dergide Volkan Kahyalar imzasıyla yayınlanan, “Pazar günü nasıl hafta tatili oldu?” başlıklı yazıda, “Hafta tatili uygulaması, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan süreçte önemli değişimlere uğradı ve günümüzdeki şeklini aldı. Bu değişimler Türkiye’nin modernleşme ve laikleşme süreciyle de yakından ilişkili.” denildi.

Yazıda, 27 Mayıs 1935 tarihinde İsmet İnönü, Şükrü Saracoğlu ve Celal Bayar’ın da içinde bulunduğu milletvekillerinin TBMM’ye önerge sunduğu ve pazarın resmi tatil olmasını istedikleri belirtildi. Eski Muş Milletvekili Kılıçzade Hakkı’nın Meclis’teki savunmasına da yer verildi; “Hakikaten biz cumhuriyetin ilanı ile tamamen garp medeniyetine doğru yürümekte olduğumuz bir sırada artık şarka bağlı kalamayız.” Bu ifadelerin ardından Kahyalar, Türkiye ile Avrupa entegrasyonunun önemli bir adımı olarak görülen Pazar tatilinin, ekonomik ve ticari ilişkiler için gerekli olduğunu savundu.

Yazının devamında Kahyalar, “Bu durum, laiklik ilkesinin ve modernleşmenin bir göstergesi olarak yorumlanabilir.” tespitinde bulundu.

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Boş sokakları “medeniyet” diye yutturdular

Pazar günü sokakların boş olması, dükkanların kapatılmasını medeniyet şekilden lanse eden CHP zihniyetinin Müslümanların çalışmasının yasak olduğu Cuma saatini mesai için mecbur hale getirdiği de yazılardaki eski haber küpürlerinde yer aldı. Cumhuriyet gazetesinin 3 Haziran 1935 tarihli yayınında, “Ulusun yaşayışında birlik yapan gün” manşeti attığı görüldü. Haberde, “Dün Müslüman ve Hristiyan büyün millet bir arada hafta tatili yaptı” denildi.