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Gündem

Hristiyanlar tarafından merak ediliyordu! Ayasofya'da o alan boş bırakıldı

Ayasofya 86 yıl sora ibadete açıldı. Camide Hz. Meryem'in göründüğüne inanılan alan Hristiyanlar için boş bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-24 16:39:00 -
Hristiyanlar tarafından merak ediliyordu! Ayasofya'da o alan boş bırakıldı

86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'nde, Hz. Meryem'in göründüğüne inanılan alan boş bırakıldı. Hristiyanların kutsal kabul ettiği alan halıyla da kaplanmadı, ziyarete açık bırakılmış durumda.

Independent Türkçe'nin haberine göre, söz konusu uygulamanın gerçekleştirilmesi önerisinde bulunan Avukat Remzi Kazmaz yaptığı açıklamada, Hızır makamı ile müezzin mahfili arasında kalan ve Hz. Meryem'in göründüğüne inanılan alanın Hıristiyanlar tarafından kutsal kabul edildiğini söyledi.

Kazmaz daha önce yaptığı açıklamada, "Dairelerden oluşan, ayakla basılmayan bu alanın açık bırakılması isabetli bir karar olacaktır” demişti.

Bugün kılınan cuma namazı sırasında Hz. Meryem'in göründüğüne inanılan alanın korumaya alındığı görüldü.

Yetkililere teşekkür eden avukat Kazmaz, Ayasofya'nın, ruhuna uygun korunabilmesi için Fatih Sultan Mehmet dönemindeki hassasiyetlere uyulması gerektiğini söyledi.

Halı serilmediği görülen alanda namaz kılınmayacağı belirtiliyor.

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