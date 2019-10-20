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Hristiyan papazın Türkiye hazımsızlığı! Edilen dualar bile batıyor

Almanya'daki Türk camilerinde Barış Pınarı Harekatı için dua edilmesi Hristiyan din adamlarını rahatsız etti. Almanya Piskoposlar Kongresi Başkanı Kardinal Reinhard Max, operasyonla çok sayıda kişinin yerlerinden edildiğini ileri sürdü.

20 Ekim 2019 Pazar 09:12
Hristiyan papazın Türkiye hazımsızlığı! Edilen dualar bile batıyor

9 ekimde Fırat'ın doğusunda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu ortadan kaldırmaya yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na estek olmak için, Almanya'daki Türk camilerinde okunan dualara, Alman din adamları tepki gösterdi.

"Çok sayıda insan yerinden oluyor"

Türkiye'ye silah satışını eleştiren, Almanya Piskoposlar Kongresi Başkanı Kardinal Reinhard Max, Türkiye'nin başlattığı operasyonu ''uluslararası anlaşmaların açık ihlali'' olarak nitelemişti. Max, Operasyon nedeniyle Suriye'nin kuzeyinde Hristiyanlar da dahil olmak üzere çok sayıda kişinin yerlerinden edildiğini ileri sürdü.

"Meşru bir araç değil"

Katolik Haber Ajansı'na konuşan piskopos Geroge Batzing da Almanya'daki Türk camilerinde Suriye'ye başlatılan Barış Pınarı Harekatı için dualar edilmesini eleştirmişti. Operasyonun Suriye'de şiddeti yeniden tırmandırabileceğini söyleyen piskopos Batzing, DAEŞ'in de yeniden hayat bulabileceğini iddiasında bulundu. Piskopos Batzing ayrıca, savaş ya da askeri operasyonlar için yapılan duaların meşru bir araç olarak kullanılamayacağını ve dinin ihtilaflara alet edilmemesi gerektiğini söyledi. Batzing "Zafer duaları bu çatışmaya dini bir patlama gücü yüklüyor. Dinin vermemesi gereken bir meşruluk kazandırıyor. İnananları tarafından barış dini olarak ilan edilen İslam, insanları savaşa cesaretlendirmek için kötüye kullanılmamalı. Almanya'daki Müslüman derneklerindeki yetkilileri, camilerinin nifak değil barış ve uzlaşı mekanı olduğu konusundan sorumlu. Almanya ve dünyanın diğer bölgelerindeki Hristiyanların, tarihteki korkunç dönemlerde çok acı deneyimler yaşadı ve tam da bu nedenle silahlı çatışmaların Tanrı'ya mal edilmemesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 09:12
  1. Fırat'ın doğusu
  2. Almanya Piskoposlar Kongresi Başkanı Kardinal Reinhard Max
  3. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

  • Leyla Leyla 21 dk önce
    Ulan papaz mısın soytarımısın islam dini ni sen kimsin sorgulayacak . bizim mübarek dinimiz de iman gucümüz vardır bizim mübarek dinimizin manevı bir motkvasyonlasizlrrin erişemiyecegiAllahın bizlere yükledigi mucizevi birgüç vardır bu güç müslumanlara verilmiştir sizin gıbı soytarılar bunu göremez ,bilemez.siz önce kı......kızı yıkamayı öğren in.
  • SevdaliSevdali35 dk önce
    ... taharetsiz,git sen bu masali katil hiristiyan kardeslerine anlat.Mehmetcik mi 6 milyon Suriyeliyi yurdundan etti
  • murat güzelmurat güzel43 dk önce
    İt ürür, kervan yürür. Türkiyede Ak Parti'ye (Reise) kızıp oy vermeyen bazı küskün(!!!!) vatandaşlara sesleniyorum. Konuyu her halde tam anlamıyla kavrayamadınız sanırım. Mesele Tayyip Erdoğan Ak Parti meselesi değil. Mesele ülkemin topraklarını güven altına alıp ABD ye, AB ye ve İsrail e dik durarak, ödün vermeyerek gelecek nesillere terörden arındırılmıştemiz ferah güvenli bir ülke teslim etmektir. Reisin başka bir amacı yoktur. Reis; ABD-İsrail ve AB'nin tüm art niyetli planlarını ekibiyle darmadağın etti. Ülkemin toprak bütünlüğünü garanti altına aldı. Dün CHP zihniyeti 12 Adaları, Musul'u, Kerkük'ü, Kıbrıs'ı nasıl ki altın tepside düşmanımız Yunanistan'a verdiyse, bugün de iktidarda olsa Güneydoğu topraklarını Kürdistan kurulmsaı için ABD ve İsraile verecekti belkide. Uyanık olup Reis'e desteklerimizi tüm hızıyla katlanarak vermemiz gerekiyor.Zaman birlik olma vakti.
  • MİSAFİR 42MİSAFİR 4245 dk önce
    AVRUPA BATI MEDENİYETİNİN BOŞ OLDUĞUNU SADECE KENDİLERİNDEN OLANLARA MEDENİ OLDUKLARI ZATEN VARDI AMA BÖYLE AŞİKAR OLMAMIŞTI DEMEKKİ İSLAM MEDENİYETİNDENİSLAM AHLAKINDAN GAYRİSİ BOŞMUŞ VESSELAM
  • Dadaş Dadaş 53 dk önce
    İ ne papaz Rus askeri orda ABD askeri orda Avrupalı bir sürü asker orda ne işleri var iblis seni

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