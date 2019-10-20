Hristiyan papazın Türkiye hazımsızlığı! Edilen dualar bile batıyor

9 ekimde Fırat'ın doğusunda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu ortadan kaldırmaya yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na estek olmak için, Almanya'daki Türk camilerinde okunan dualara, Alman din adamları tepki gösterdi.

"Çok sayıda insan yerinden oluyor"

Türkiye'ye silah satışını eleştiren, Almanya Piskoposlar Kongresi Başkanı Kardinal Reinhard Max, Türkiye'nin başlattığı operasyonu ''uluslararası anlaşmaların açık ihlali'' olarak nitelemişti. Max, Operasyon nedeniyle Suriye'nin kuzeyinde Hristiyanlar da dahil olmak üzere çok sayıda kişinin yerlerinden edildiğini ileri sürdü.

"Meşru bir araç değil"

Katolik Haber Ajansı'na konuşan piskopos Geroge Batzing da Almanya'daki Türk camilerinde Suriye'ye başlatılan Barış Pınarı Harekatı için dualar edilmesini eleştirmişti. Operasyonun Suriye'de şiddeti yeniden tırmandırabileceğini söyleyen piskopos Batzing, DAEŞ'in de yeniden hayat bulabileceğini iddiasında bulundu. Piskopos Batzing ayrıca, savaş ya da askeri operasyonlar için yapılan duaların meşru bir araç olarak kullanılamayacağını ve dinin ihtilaflara alet edilmemesi gerektiğini söyledi. Batzing "Zafer duaları bu çatışmaya dini bir patlama gücü yüklüyor. Dinin vermemesi gereken bir meşruluk kazandırıyor. İnananları tarafından barış dini olarak ilan edilen İslam, insanları savaşa cesaretlendirmek için kötüye kullanılmamalı. Almanya'daki Müslüman derneklerindeki yetkilileri, camilerinin nifak değil barış ve uzlaşı mekanı olduğu konusundan sorumlu. Almanya ve dünyanın diğer bölgelerindeki Hristiyanların, tarihteki korkunç dönemlerde çok acı deneyimler yaşadı ve tam da bu nedenle silahlı çatışmaların Tanrı'ya mal edilmemesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.