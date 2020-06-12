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Aktüel

Hrant Dink Vakfı’na tehdit mailleri atan 2 şüpheli hakkında istenen ceza belli oldu

Hrant Dink Vakfı’na tehdit mailleri atan 2 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 12:40:33 -
Hrant Dink Vakfı’na tehdit mailleri atan 2 şüpheli hakkında istenen ceza belli oldu

Hrant Dink Vakfı’na tehdit mailleri atan 2 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Hüseyin Ateş’in 26 yıl 3 aya kadar, Ersin Başkan’ın ise 8 yıl 9 aya kadar hapsi talep edildi.


Hrant Dink Vakfı’na tehdit mailleri atan şüpheliler Hüseyin Ateş ile Ersin Başkan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2 şüpheli hakkında da hazırlanan 18 sayfalık iddianamede Hrant Dink Vakfı’nın da aralarında bulunduğu 9 müşteki yer aldı.


İddianamede tehdit mailleri gönderen 2 şüphelinin de ‘zincirleme şekilde imzasız mektup ya da özel işaretle tehdit’ suçunu işledikleri belirtildi. Hüseyin Ateş’in bu suçu zincirleme olarak 3 kere işlediğini belirten savcılık makamı, sanığın 7,5 yıldan 26 yıl 3 aya kadar, Ersin Başkan’ın ise 2,5 yıldan 8 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.


Öte yandan Hrant Dink Vakfı’na kimin gönderdiği tespit edilemeyen bir mektubun müşteki avukatı tarafından savcılık makamına verildiği, ancak yazılanların okunamadığı aktarıldı. Bu nedenle şüphelilerin muhtemel başka kişilerle ilişki ve irtibatlarının bulunup bulunmadı konusunun araştırılması için başlatılan başka bir soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.


Olayın Geçmişi


Hrant Dink Vakfı’na tehdit içerikli e-postalar attığı iddiasıyla Konya’da yakalanan Hüseyin Ateş, sorgulanmak üzere geçtiğimiz haftalarda Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmişti. Burada Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılığı tarafından sorgulanan Hüseyin Ateş’in sosyal medya paylaşım sitesi Facebook’ta Karadağ’da Ermeniler’in yaptığı katliamlara ilişkin video izlediği ve bunun etkisiyle tehdit e-postalarını attığını söylediği öğrenilmişti. Zanlı adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Diğer şüpheli Ersin Başkan ise Hrant Dink Vakfı’na yönelik ikinci tehdit mesajı atılmasının ardından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Adliyedeki işlemlerinin ardından Ersin Başkan da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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