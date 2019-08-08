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Hrant Dink davasında örgüt detayı!

Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin yürütülen davada, 17 Temmuz'da verilen kararla ilgili gerekçe açıklandı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 09:28
Hrant Dink davasında örgüt detayı!

Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin Ogün Samast’ın da arasında bulunduğu 9 sanık yönünden 17 Temmuz’da verilen karara ilişkin gerekçe açıklandı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Erhan Tuncel, Yasin Hayal ve Ogün Samast’ın da aralarında bulunduğu 7 sanığa çeşitli oranlarda hapis cezası, 2 sanığa ise beraat kararı verdiği hükümle ilgili gerekçeli kararını hazırlayarak taraflara tebliğ etti. Gerekçeli kararda, kamu görevlileri hakkındaki yargılama dosyasının ayrıldığı, Dink cinayetinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile bağlantısının olup olmadığının ise ayrılan bu dosyaya ilişkin devam eden yargılamada değerlendirileceği belirtilerek “2016/32 esas sayılı ana dava dosyası kapsamında Hrant Dink’in öldürülmesi olayıyla ilgili FETÖ’nün illiyet bağının bulunup bulunmadığı, irtibat varsa düzeyi ve kapsamının derecesiyle iddianame sanıklarının bu bağlamdaki hukuki sorumluluklarının tayin ve tespiti, belirtilen dosyada nihai olarak verilecek hükümle birlikte değerlendirilecektir” denildi.

Hiyerarşik yapı

Dink cinayetine ilişkin sürecin de anlatıldığı gerekçeli kararda McDonald’s’a yönelik bombalı saldırı ve Hrant Dink cinayeti vakaları özelinde yapılan değerlendirmede, Yasin Hayal’in siyasi saiklerle suç işlemek için oluşturduğu teşekkülün zaman içerisinde diğer sanıkların da katılımı ile belirsiz tür ve sayıda suçları işlemek üzere, süreklilik gösteren, hiyerarşik düzen içerisinde çalışan ve iş bölümüne dayalı örgütsel bir yapıya dönüştüğü anlatıldı. Yasin Hayal’in diğer sanıklar üzerindeki otoritesi ve diğer sanıkların yapılan iş bölümüne göre hareket etmelerinin TCK 220. maddesinde işaret edilen “Örgütün hiyerarşik yapısına dahil olma” kavramı ile ilintili olduğu ifade edildi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 09:28
  1. İstanbul
  2. Hrant Dink
  3. FETÖ
  4. Ogün Samast’ın gözaltındaki görüntüleri ortaya çıktı
  5. Ogün Samast

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