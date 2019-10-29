Höşmerim, höşmelim, peynir tatlısı ya da peynir helvası olarak da bilinen höşmerim Balıkesir mutfağına has tatlılardan bir tanesi. Çanakkale'den Yozgat'a kadar bugün farklı pek çok ilimizde yapılan Balıkesir ilimizle meşhur olan höşmerim tatlısı nefis bir lezzete sahiptir. Sapsarı rengi ile mis gibi peynir kokusuyla hafif tatlılarımızdandır. Peki, Höşmerim tatlısı nasıl yapılır? Balıkesir'in meşhur höşmerim tarifi

Höşmerim tatlısı nasıl yapılır?

Höşmerim malzemeleri:

1 kilo çiğ süt

1 çay kaşığı peynir mayası

1 bardak irmik

3,5 bardak şeker

1 yumurta sarısı

Höşmerim yapılışı:

Tarifte hazır süt kullanılmayacak. Çiğ süte peynir mayasını ekleyip 5 dakika kadar bekletin. Başka bir kapta karıştırdığınız irmik ve şekeri ekleyin. Yumurta sarısını da ekledikten sonra ocağa alıp sürekli karıştırarak pişirin. Dibinin tutmamasına dikkat edin. Kaynamaya başlayınca 15 dakika daha pişirip altını kapatın.