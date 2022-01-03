Hoşaf nasıl yapılır? Üzüm hoşaf tarifi

Üzüm hoşafı tarifi için malzemeler

2 su bardağı sarı çekirdeksiz kuru üzüm

5 su bardağı su

1 çay bardağı toz şeker

Hoşaf nasıl yapılır?

Öncelikle kuru üzümü bir kaseye alalım ve üzerini geçecek kadar su ekleyerek 10 dakika kadar bekletelim. Ardından suyunu süzelim ve üzümleri uygun bir tencereye alalım. Üzerine suyu ilave edelim ve orta ateşte kaynamaya bırakalım. Hoşafımız kaynamaya başladıktan sonra üzerine toz şekeri ekleyelim ve şeker eriyene kadar karıştıralım. Üzümler şişinceye kadar ara ara karıştırarak 5 dakika daha pişirelim. Altını kapatıp oda ısısına gelmesi için beklettiğimiz hoşafımızı dolaba koyalım ve bir kaç saat soğuması için bekletelim. Sürenin sonunda üzüm hoşafımız servise hazır. Afiyet olsun.

Hoşaf, komposto nedir?

Hoşaf ile kompostonun farkı

Komposto ya da hoşaf, meyvelerin şekerli su ile kaynatılması şeklinde hazırlanan bir tatlı türüdür.

Kurutulmuş meyve ile yapılanına hoşaf, Slav ülkelerde taze meyve ile yapılanına kompot veya komposto denir. Ortaçağ Avrupa kökenli, şekerli şuruptaki bütün meyve parçalarından yapılmış bir tatlıdır. Komposto ya sıcak ya da soğuk servis edilir. Komposto kelimesi Türkçeye İtalyancadan, hoşaf ise Farsçadan girmiştir.

Kompost nedir?

Siyah Altın olarak da ifade edilen kompost, bitkisel ve hayvansal atıkların nemli-oksijenli ortamda bozunarak organik gübreye dönüşmesi olarak ifade edilebilir.

Hoşaf çeşitleri