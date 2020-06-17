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Aktüel

“Hoş Geldin Bebek” ziyaretleri devam ediyor

Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl hayata geçirilen “Hoş Geldin Bebek” projesi kapsamında, ziyaretlere devam ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 12:00:25 -
“Hoş Geldin Bebek” ziyaretleri devam ediyor

Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl hayata geçirilen “Hoş Geldin Bebek” projesi kapsamında, ziyaretlere devam ediliyor. Bodrum’da dünyaya gelen bebekleri güzel bir sürprizle karşılayan Bodrum Belediyesi, pandemi dolayısıyla bu ziyaretlere ara vermişti.


“Hoş Geldin Bebek” kampanyası çerçevesinde, Bodrum’da dünyaya gelen bebekler tespit edilerek, yavrularını büyütme serüveninin başlangıcındaki ailelere bir katkıda bulunulması amaçlanıyor. Yeni doğan bebeklerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir de “Bebek Seti” hediye ediliyor. Alınan önlemler kapsamında kısa süreli gerçekleştirilen ziyaretler, önümüzdeki haftalarda da Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler müdürlüğü ekipleri tarafından, belirlenen program dahilinde gerçekleştirilmeye devam edecek.


Projeden yararlanmak isteyen vatandaşların Bodrum Belediyesi web sitesindeki formu doldurmaları yeterli olacak.

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