Hortumcu Cem Uzan Fransa'da skandala imza attı

Fransa'nın başkenti Paris’te kaçak yaşayan hortumcu Cem Uzan, skandala imza attı.

40 yaşındaki firari Cem Uzan için Fransa’da ‘çapkınlık’ yapıyor dendi. Uzan, 40 yaşındaki ünlü bir takı tasarımcısı olan eşi Fanny'i 27 yaşındaki bir kadınla aldattığı ortaya çıktı.

Fransa’da sığınmacı yaşam süren Uzan'ın, evliliğinin dağılma noktasına geldiği öğrenildi.

İlk evliliğini Şebnem Berker ile yapan, ikinci eşi Alara Koçibey'den de Nisan 2011'de boşanan Cem Uzan; 2012'de de Monakolu Fanny Blanchelande ile üçüncü evliliğini yapmıştı.

Uzan, Monakolu aristokrat bir ailenin kızı olduğu öğrenilen Gabrielle için yuvasını yıkmayı göze almış ve hatta evini terk etmişti.

Genç Parti'yi faaliyete geçirdi

Cem Uzan Türkiye'ye dönmek için, geçtiğimiz haftalarda Genç Parti'yi yeniden faaliyete geçirdi.

Genç Parti'nin kurultayında Cem Uzan'ın firari olan kardeşi Hakan Uzan Genel Başkanlığa seçildi.