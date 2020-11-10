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Aktüel Hörre çorbası nedir, nasıl yapılır?
Aktüel

Hörre çorbası nedir, nasıl yapılır?

Kars ve Ardahan çevresinde sıklıkla yapılan Hörre çorbası un, su ve salçadan yapılır. Hörre çorbasının bir diğer bir adı da ana malzemesinin un olmasından dolayı un çorbası olarak bilinir. Peki, hörre çorbası nasıl yapılır? İşte hörre çorbası hakkında bilgiler…

Yeniakit Publisher
2020-11-10 22:16:00 -
Hörre çorbası nedir, nasıl yapılır?

Son yılların en popüler kış tatili mekanlarının başında gelen Kars'a özgü bir lezzet olan Hörre çorbasının yapılışı oldukça kolaydır. Bu lezzetli hörre çorbasını hazırlarken dikkat edilmesi gereken bir iki husus var. Çorbanızın lezzetli olması için unu yakmadan ancak rengi dönüşene kadar kavurmak ve çorbanın topaklanmaması için sık sık karıştırılması gerekir. 

Hörre çorbası için gerekli malzemeler şunlardır; 

2-2,5 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı salça,

3 yemek kaşığı un, 4-5 bardak su 

Hörre çorbası nasıl yapılır?

2 kaşık tereyağı ile un, kısık ateşte kavurulurken 5 bardak su eklenir. Tuz ve karabiber eklendikten sonra başka bir tavada yarım kaşık tereyağı eklenip aynı zamanda salçası ilave edilir. Bu karışımı çorbanın üzerine gezdirdikten sonra, sıcak olarak servisi yapılır.

 

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