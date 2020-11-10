Hörre çorbası nedir, nasıl yapılır?

Son yılların en popüler kış tatili mekanlarının başında gelen Kars'a özgü bir lezzet olan Hörre çorbasının yapılışı oldukça kolaydır. Bu lezzetli hörre çorbasını hazırlarken dikkat edilmesi gereken bir iki husus var. Çorbanızın lezzetli olması için unu yakmadan ancak rengi dönüşene kadar kavurmak ve çorbanın topaklanmaması için sık sık karıştırılması gerekir.

Hörre çorbası için gerekli malzemeler şunlardır;

2-2,5 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı salça,

3 yemek kaşığı un, 4-5 bardak su

Hörre çorbası nasıl yapılır?

2 kaşık tereyağı ile un, kısık ateşte kavurulurken 5 bardak su eklenir. Tuz ve karabiber eklendikten sonra başka bir tavada yarım kaşık tereyağı eklenip aynı zamanda salçası ilave edilir. Bu karışımı çorbanın üzerine gezdirdikten sonra, sıcak olarak servisi yapılır.