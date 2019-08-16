‘Horoz karası’ cinsi üzüm kurutulmaya başlandı Kilis’te, ‘horoz karası’ cinsi siyah üzümler kurutulmak üzere üzüm bağlarındaserilmeye başlandı.

Kilis’te, ‘horoz karası’ cinsi siyah üzümler kurutulmak üzere üzüm bağlarındaserilmeye başlandı.

Türkiye’nin önemli bağcılık merkezinden biri olan Kilis’te, normal üzümlerden önce yetişen ‘horoz karası’ olarak bilinen üzümün hasadı başladı. Kilis ve yöresinde sofralık olarak değerlendirmek istemeyen bazı üzüm üreticileri ‘horoz karası’ cinsi üzümü kurutarak satmak için sermeye başladı.

Üzüm bağlarından toplanan üzümlerin kurutulmasına başlandı. ‘Siyah’ olarak bilinen üzümleri kuru olarak değerlendirilmeye çalışan üreticiler, üzümleri 10-20 TL arasında değişen fiyatlarda satıyor.

Üzümler, Kilis dışında kuru üzüm olarak tüketiciye sunuluyor.

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