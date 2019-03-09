0553 313 94 23

Horoz heykeli için Guinness'e başvuru yapılacak

Denizli'de yapılan dünyanın en büyük horoz heykeli için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuruda bulunulacak.

09 Mart 2019 Cumartesi 18:22
Horoz heykeli için Guinness'e başvuru yapılacak

Pamukkale Belediyesi'nce Pamukkale Üniversitesi Kampüsü'ndeki dağlık alanda yapımı süren Millet Bahçesi ve Seyir Terası Projesi'ninHoroz Köy etabına, dev horoz heykeli dikilecek. Heykeltıraş Osman Atmaca tarafından yapımına 6 ay önce başlanılan heykel ve kaidesi için toplam 26 ton demir kullanıldı. Kaidesiyle birlikte 27 metre yüksekliğinde olacak heykel, ışıklandırma sisteminin yapılmasının ardından yerine yerleştirilecek. Dev horoz heykeli, kentin her yerinden rahatlıkla görülebilecek. Ayrıca heykel renkli ışıklandırma sistemiyle geceleri de görülebilecek.

Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Hüseyin Gürlesin, heykel için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuracaklarını belirterek, "Dünyanın en büyük horozunu 6 ayda tamamladık. Horoz heykelini kaidesine yerleştirdikten sonra Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi için başvuracağız. Denizli'nin simgesi olduğu için horoz heykeli yaptık. Denizli'nin sanayi ve turizm kenti olmasının yanında horozunu da ön plana çıkarmak istedik. Projemiz içinde Horoz Köy teması olduğu için bunu simgeleyen dünyanın en büyük horoz heykelini el yapımıyla yaparak, Türkiye'nin ismini dünyada duyuracağız. Sadece horozun uzunluğu 16 metre, kaidesi de 11 metre, toplam uzunluğu 27 metre olacak. Yaptığımız araştırmalarda bu uzunlukta bir horoz heykeli yok" dedi.

'Amacımız Denizli Horozunu dünyaya tanıtmak'

Heykeltıraş Osman Atmaca ise horoz heykelinin rötuşların ve ışıklandırma sisteminin ardından kaidesine yerleştirileceğini ifade ederek, "İki kişiyle 6 ayda yaptık. Amacımız Denizli horozunu dünyaya tanıtmak. Sadece horoz heykeli için 13 ton demir, kaidesiyle birlikte 26 ton demir kullandık. Bu horoz rekorlar kitabına girecek" diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 18:22
  1. Denizli
  2. Dev horoz heykeli
  3. Denizli Horozu
  4. Guinness Rekorlar Kitabı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "İstihdam edilen engelli sayısı 180 bini aştı"
    1. "İstihdam edilen engelli sayısı 180..
    2. Beylikdüzü’nde araç uçurumdan aşağıya..
    3. Büyükşehir Belediye çalışanlarının..
    4. "Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu"..
    5. Ertuğrul Akbay'ın eski müdürü: Hakkımı..
    6. Ali Koç’a yoğun ilgi
    7. Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçından..
    8. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay:
    9. Alarko'nun Bükreş'te yapacağı çevre..
    10. Tekerlekli Sandalye Basketbol..
    11. Osman Özköylü: "Oyunun hakkı..
    12. Yunus polislerden kanser hastası..
    13. Ümit Özat: "Önümüzdeki maç ve..
    14. Saruhanlı’da Cumhur İttifakı’na yoğun..
    15. Bakan Kasapoğlu'ndan Esra Bayrak'a..
    16. Ordu Çocuk Kütüphanesi Mayıs’ta..
    17. MHP’li Akçay’dan beka vurgusu
    18. Karaman: "Galibiyet camiamıza hayırlı..
    19. Ercan Kahyaoğlu: "Oyun oynamaya..
    20. İzmir'de CHP'nin seçim bürosuna..
    21. AK Parti'nin Diyarbakır mitingi
    22. AK Parti'nin Diyarbakır mitingi
    23. 9. INAS Avrupa Salon Atletizm..
    24. Önlem paketini yetersiz bulan Sarı..
    25. Rus askeri gemisi Çanakkale..
    26. MHP'li isim kirli tezgahı açıkladı!..
    27. "Cumhur İttifakı'nı durduramayacaklar"
    28. Kent Konseyi Kadın Meclisi Kadınlar..
    29. "Nasıl Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı..
    30. "Projesi olmayanlar ha bire laf..
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    İsrail'den ilginç iddia: Kukla Prens Selman suikast girişimi
    İsrail'den ilginç iddia: Kukla Prens Selman suikast girişimi
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler

    Günün Karikatürü

    9 Mart 2019
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı