Horner sendromu nedir? Horner sendromunun belirtileri, nedenleri ve tedavisi

Horner Sendromu Nedir?

Horner sendromu beyinden göze sempatik sinir gönderilmesinde bir hasar çıkmasıyla oluşan bir sinir hastalığı türüdür. Tıp tarihinde çok sık rastlanmayan bir hastalıktır. Beyinden gönderilen göz ile birlikte yüze ulaşan sempatik sinirlerin yolunun kesilmesiyle meydana gelen horner sendromu ciddi bir hastalıktır.

Horner Sendromu Belirtileri Nelerdir?

Horner Sendromu semptomları sempatik sinirlerin iletimi sırasındaki hasar sonucu oluşur. Horner sendromu belirtileri şunlardır:

Bir göz renginin diğerine göre daha açık renkli olması durumu

Etkilenmiş olan tarafta göz kapağının sarkması

Etkilenmiş olan taraftaki gözün gözbebeğinin diğeriyle eşit olmama durumu (miyozis yani göz bebeği daralaması durumu)

Etkilenen tarafta yüz bölgesinde kızarıklık ve sıcaklık hissi

Etkilenen gözde kızarıklık durumu

Anidroz yani yüz bölgesinde terleme olmaması

Pitozis yani alt göz kapağının yukarıda bulunma durumu

Baş ağrısı

Migren

Bulantı

Baş dönmesi

Disfaji yani yutma güçlüğü çekilme durumu

Disartri yani konuşma bozukluğu (peltek konuşma durumu)

Ciltte hissedilen uyuşma, karıncalanma durumu

Horner Sendromu Neden Olur?

Horner sendromunun genel nedeni, sempatik sinir sistemi olarak adlandırılan beyin ile yüz arasındaki sinir yolunun hasar görmesidir. Sempatik sinir sistemi, kalp hızı, kan basıncı, ter dahil olmak üzere vücudumuzdaki birçok şeyin işleyişinden sorumludur.



Doğum sırasında bebeğin yüzüne gelen fiziksel travma, Horner sendromuna neden olan fasiyal sinir hasarının önde gelen nedenidir. Tüm Horner sendromu vakalarının yaklaşık %65'i doğum travmasına bağlıdır.

Vakaların yaklaşık %35 ila %40'ında doktorlar Horner sendromuna tam olarak neyin neden olduğundan emin değiller. Bazı araştırmacılar bu sağlık sorununun genlerinize bağlı olabileceğini düşünüyor.

Horner sendromu, beynin hipotalamus adı verilen kısmında başlayan, yüze ve gözlere giden bir dizi sinir lifindeki hasardan kaynaklanır . Bu sinir lifleri terleme, gözbebekleri ve üst ve alt göz kapağı kaslarından sorumludur. Sinir liflerinin hasarı şunlardan kaynaklanabilir:

Beynin ana arterlerinden biri olan karotid arterin hasar görmesi

Boyun tabanında brakiyal pleksus adı verilen sinirlerin hasar görmesi

Migren veya küme baş ağrıları

Beyin sapı olarak adlandırılan beynin bir kısmında felç, tümör veya diğer hasarlar

Akciğerin üst kısmında, akciğerler ve boyun arasında tümör

Sinir liflerindeki ağrıyı gidermek için yapılan enjeksiyonlar veya ameliyatlar (sempatektomi)

Omurilik yaralanması

Horner Sendromu Tanı Yöntemleri Nelerdir?

Horner sendromu tanısı uzman bir nörolog kontrolünde yapılmalıdır. Horner sendromu teşhisinde bozukluğa sebep olan lezyonların tespitinde bazı testlerden faydalanılır. Bunlar şu şekildedir:

Fiziki muayene yapılmalı

Göz muayenesi ve gerekli göz testleri yapılmalı

Manyetik rezonans görüntüleme yapılmalı

Hastanın tıbbı geçmişine ( Hastanın geçmişte yapılmış testleri) bakılmalı

Farmakolojik testler yapılmalı

Karotis arter ultrasonografisi çekilmeli

Beyin, omurilik, baş ve boyun radyolojik değerlendirmeler yapılmalı

Horner sendromuna sahip olan bir hastanın tedavisi yapılmazsa, hastalığın semptomları şiddetini artırarak ortaya çıkar. Sempatik sinir yolunun kapanmasıyla oluşan hasarlar hastada fiziksel sonuçlar açığa çıkartabilir.

Horner Sendromu Tedavisi Nedir?

Horner sendromu tedavisi için öncelikle sebebinin iyi belirlenmesi gerekir çünkü bazı durumlarda hastalık oluşsa bile kişiler günlük yaşamlarına devam edebilirler. Hastalığın ne tür bir sebeple ortaya çıktığı belirlenebilirse tedavi yöntemi de o kadar çabuk doktorlar tarafından karar verilir. Horner sendromu tedavisi doktor kontrolünde genellikle ilaç tedavisi ile beraber cerrahi tedavi olarak iki aşamada gerçekleşir. Ne tür tedavinin yeterli olacağı doktorun kararına aittir.

Hemen hemen hepimizin sempati duyduğu kedilerde görülen Horner’s sendromu, kedi sahiplerinin oldukça dikkat etmesi gereken bir rahatsızlıktır. Peki kedilerde Horner’s sendromu nedir, nasıl tedavi edilir? İşte detayları...

Horner’s Sendromu Nedir?

Kedilerde Horner’s sendromu, göz hastalıkları çerçevesinde yer alır. Gözdeki herhangi bir bölgenin hasar alması sonucu ortaya çıkar. Nadir görülen bir hastalık olsa da oldukça ciddi bir rahatsızlıktır. Çünkü Horner’s sendromu yalnızca gözü değil aynı zamanda tüm yüzü de etkileyen bir hastalıktır. Beyinden yüze giden sinirin bozulması sonucu ortaya çıkar. Özellikle göz bölgesine sempatik sinir gönderen yolun herhangi bir hasar alması bu hastalığı meydana getirir. Bu hasarın sonucunda göz kapağı sarkması, göz daralması veya gözde ter görülmemesi durumu meydana gelebilir. Özellikle inme, tümör gibi sebeplerden dolayı hastalığın kendini gösterdiğini söyleyebiliriz. Horner’s sendromu genel olarak birden çıkar ve genellikle yüzün bir tarafını etkiler fakat bu durum nadiren de olsa değişerek yüzün iki tarafını da etkilediği görülmüştür.

Kedilerde Horner’s Sendromu Nedir?

Kedilerde Horner’s sendromu yukarıda bahsettiğimiz gibi gerçekleşir. Kedilerin gözlerine etki eden Horner’s sendromu onlarda, göz kayması, göz kapağı sarkması, her iki göz arasında boyut farkı, yüzün etkilendiği tarafta kızarıklık oluşması ve sendromdan etkilenen gözün diğer göze nazaran daha açık renkli olması gibi etkilere sebebiyet vermektedir.

Hasar Gören Sempatik Sinir Sistemi Nedir?

Sempatik sinir sisteminin hasar alması, Horner’s sendromuna neden olur. Peki sempatik sinir sistemi nedir? Sempatik sinir sistemi, otonom sinir sisteminin bir parçasıdır. Otonom sinir sistemi ise vücudumuzdaki otomatik işlevleri kontrol eder. Otomatik işlevler derken, düşünerek yapmadığımız hareketleri otomatik sinir sistemi sayesinde yaparız. Örneğin; yolda yürümek, su içmek gibi eylemleri düşünerek yaparız bunlar otomatik sinir sistemine dahil olan eylemler değildir. Otonom sinir sistemi, göz kırpma, göz bebeğinin ışıkta küçülmesi veya karanlıkta açılması gibi otomatik, farkında olmadan yaptığımız şeylerin yapılmasında yardımcı olur. Yani gözlerin ve yüz kaslarının normal işlevlerinin kontrol edilmesine yardımcıdır.

Kedilerde Horner’s Sendromunun Belirtileri

Horner’s sendromuna sahip kedilerde bazı semptomlar gözlemlenir. Horner’s sendromunun etkilediği taraftaki gözde, göz kapağı sarkması gözlemlenebilir. Bu göz kapağı sarkması durumuna tıpta pitoz denilir. Etkilenen taraftaki göz küçülebilir veya daralabilir. Bu küçülme durumuna ise miyoz denilir. Etkilenen göz, genellikle batık görünür. Bu duruma ise enoftalmi denilir. Etkilenen gözün üçüncü göz kapağı kızarabilir, yükselebilir veya çıkıntı yapabilir. Bu kızarıklık veya yükselme durumuna konjaktival hiperemi denilir. Geceleri kedilerin gözlerinin parıldadığını biliriz. Horner’s sendromuna sahip kedilerin gözleri gece parlamaz. Nadir durumlarda ise kedinin etkilenen göz kısmı kızarık ve sıcak olabilir fakat dediğimiz gibi bu az gözlemlenen bir semptomdur.

Kedilerde Horner’s Sendromuna Ne Sebep Olur?

Horner’s sendromunun sempatik sinirinin hasar görmesiyle oluştuğunu söylemiştik. Peki sempatik sinir ne gibi durumlarda hasar görür? Kediye araba çarpması ya da başka bir canlı (kedi, köpek vb) tarafından ısırılması bile sempatik sinirinin hasar almasına yol açabilir. Bunun yanı sıra bu bölgedeki sinirlerin hasar almasına başka hastalıklar da sebep olabilir. Gözün arkasındaki, kulaktaki veya göğüs ve boyundaki rahatsızlıklar da Horner’s sendromuna sebep olabilir. Bu rahatsızlıklar genellikle tümör nedenli oluşmaktadır. Yani boyundaki, göğüsteki, kulak veya gözdeki herhangi bir tümor Horner’s sendromunu meydana getirebilir.

Kedilerde Horner’s Sendromu Nasıl Teşhis Edilir?

Veteriner, kediye Horner’s sendromu teşhisi koymak için öncelikle tam bir muayene gerçekleştirir ve kedide nörolojik değerlendirme yapar. Veteriner nörolojik değerlendirmenin ve fiziki muayenenin yanı sıra testler ve taramalardan da yardım alabilir. Testler arasında kan, idrar tahlili, x-ışınları veya MRG veya CAT taraması gibi işlemlere başvurabilir. Bunun yanı sıra kedide gözlemlenen semptomların çokluğu da teşhis için veterinere kolaylık sağlayacaktır.

Kedilerde Horner’s Sendromu Nasıl Teşhis Edilir?

Veteriner, kediye Horner’s sendromu teşhisi koymak için öncelikle tam bir muayene gerçekleştirir ve kedide nörolojik değerlendirme yapar. Veteriner nörolojik değerlendirmenin ve fiziki muayenenin yanı sıra testler ve taramalardan da yardım alabilir. Testler arasında kan, idrar tahlili, x-ışınları veya MRG veya CAT taraması gibi işlemlere başvurabilir. Bunun yanı sıra kedide gözlemlenen semptomların çokluğu da teşhis için veterinere kolaylık sağlayacaktır.

Kedilerde Horner’s Sendromunun Tedavisi

Kedilere Horner’s sendromu tedavi edilebilen bir rahatsızlıktır. Veteriner öncelikle hastalığın sebebini belirleyecek ve bu sebebe göre tedavi yöntemi uygulayacaktır. Sizleri bu tedaviler hakkında detaylı bir şekilde bilgilendirmek istiyoruz. İlk olarak veterineriniz kedinize göz damlası verebilir. Bu durumda mutlaka verilen göz damlasını düzenli bir şekilde kullanmalısınız. Bunun yanı Horner’s sendromu kulaktan da kaynaklanabilmektedir. Orta kulak iltihabı ya da kulakta olan herhangi bir hastalık Horner’s sendromuna yol açabilir. Bu durumda da veterineriniz kedinize kulak damlası verecektir. Düzenli bir şekilde kulak damlasını kullanmanızı tavsiye ederiz. Horner’s sendromu gözle ilgili bir iltihaplanmadan kaynaklanıyorsa da veterineriniz buna göre ilaç yazacaktır. Anti- enflamatur bu tür rahatsızlığa uygulanabilecek bir ilaçtır. Bu ilacı reçetesiz, veterinerin tavsiyesi olmadan kullanmanız, kedinizde ciddi sorunlara yol açabilir.

Tüm bunların yanı sıra Horner’s sendromunu ilaçla tedavi de edemeyebilirsiniz. Bu durum tümör olmasından kaynaklanır. Kedinin göğsünde, boynunda, gözünde veya kulağında oluşan tümör, Horner’s sendromunu meydana getirebilir. Bu durumda ise kedinizin ameliyat olması ve tümörün temizlenmesi gerekecektir.

Yukarıdaki belirtileri kedinizde gördüğünüz takdirde bir veterinere başvurmanızı ve veterinerin tavsiye ettiği tedaviyi uygulamanızı tavsiye ederiz. Veterinere gitmeden kendi kendinize uyguladığınız tedaviler sandığınızın aksine ona zarar verebilir.