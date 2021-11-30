Horlamayı önleyen çözümler

Horlama, sadece kişinin yaşam kalitesini bozmaz ayrıca fiziksel sağlığına da ciddi zararlar verebilir. Horlama sürecinde kişinin solunum sistemi görevini tam olarak yapamadığı için, zaman içinde inme, depresyon, kalp sağlığı sorunları, baş ağrısı ve reflü gibi pek çok sağlık sorunu gelişebilir.

Uzmanlar bu konuda bir çok açıklama yaptı.

Horlamanın Türkiye’de ve dünyada tedavisinin olmadığını vurgulayan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hamit Çelik, “Horlama rahatsızlığı olan bireyler genelde 7 - 15 yıl süresince şikayetleri devam ediyor, doktora başvursalar dahi bu probleme çare bulamıyorlar. Sabah da fazlasıyla yorgun, halsiz ve kalitesiz bir uykuyla güne başlıyorlar.

Genelde bu kişiler ikili ilişkilerinde de sorun yaşıyor. Aynı evde, uyudukları odayı da ayırmak zorunda kalıyorlar.

Normalde en faydalı tedavi gece uyumadan önce cpap cihazı kullanımı olarak kabul ediliyor, hastalar gece cihaz kullanarak uyuyorlar ancak onunla uyumak da çok zor oluyor.” dedi

Horlama rahatsızlığına çözüm bulmak için araştırmalar yaptığını belirten Çelik, “Hangi kiloda olursa olsun su diyeti uyguladığımız her hasta, sadece bir aylık süreç içinde horlama sorunundan yüzde 95’in üzerinde kurtulabiliyor. Bu diyette kişiye susadığı kadar su içmesini tavsiye ediyoruz. Yanında da diyete devamlılık sağlaması için tek bir besin öneriyoruz. Bu besin bal, pekmez, maydanoz, roka, portakal, elma veya meyve suyu olabiliyor. Yalnız hasta bunların hepsini değil aralarından sadece birini kullanıyor.” ifadelerini kullandı

Horlamadan kurtulmak için doğal öneriler

*Okaliptüs yağı solunumu rahatlatacağı için horlama tedavisinde önemli bir rol oynar. Kaynamış suya birkaç damla okaliptüs yağı koyup buharı içinize çektiğinizde horlamadan rahat bir uyku uyuyabilirsiniz.

*Aktarlardan kolayca edinebileceğiniz nane yağı, sinüslerin açılmasına ve burun nefes yollarının rahatlamasını sağlar. Aynı zamanda nane yağı güçlü bir balgam söktürücüdür. Balgamlara bağlı horlama problemin varsa, nane yağı imdadınıza yetişecektir. Altınmühür ise, göğüsteki sıkışıklığı rahatlatan özel bir bitkidir. Soğuk algınlığı ve alerji gibi hastalıklara iyi gelen altınmühür bitkisi doğal antibiyotik ve bağışıklık sistemi güçlendirici olarak kullanılır.

Su diyeti nedir, nasıl yapılır?

Vücutta detoks etkisi yaratan ve kalori yakımını hızlandıran su diyeti, günlük en az 2 litre su veya sıvı tüketimi ile uygulanıyor. Tokluk hissi veren suyun yanı sıra, kan basıncının düşmemesi ve gerekli besin ögelerinin alınması için tüketilen diğer sıvılara dikkat edilmesi gerekiyor. Sağlık uzmanları, diyetin yalnızca su tüketilerek uygulanmasının son derece zararlı olduğu konusunda uyararak, bol sıvı tüketiminin yanında sıvı içeriği ve besin değerleri yüksek gıdaların öğünlere eklenmesini tavsiye ediyor.