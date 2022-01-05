Horlama, hava yolunun kısmen tıkanması, boğaz yapısının genişlemesi ya da kasların gevşemesi nedeniyle oluşur. Hava yolu tıkalı olduğu ve rahat nefes alınamadığı için, nefes almaya çalışırken boğazda titreme meydana gelir, bu durum da horlamaya neden olur.

Horlamaya ne iyi gelir?

Horlamaya iyi gelen şifalı bitkisel yağlar

Kekik: Geceleri ayaklara bir miktar kekik yağı sürmek horlamayı azaltabilir.

Nane: Nane yağı sinüsleri temizlemede ve nefes almada kolaylık sağlar.

Okaliptüs: Sinüslerde bulunan ve boğazın arkasına akarak solunum yolunu tıkayan, aşırı mukusu parçalamaya yardımcı olur.

Horlama nedenleri

Horlama problemi olan insanlar tek bir sebepten veya birden fazla sebebin bir araya gelmesinden kaynaklanabilir.

Aşırı yorgunluk

Fazla kilo problemi

Kişinin yan yatması yerine sırt üstü uyuması boğaz kaslarını gevşeteceği için horlama sorunu yaşanabilmektedir.

Dokuların solunum yolu darlığı oluşturup, nefes alma işlemini zorlaştırması

Nezle ya da gribal enfeksiyonlardır.

Toz veya polenden ötürü alerjen faktörler devreye girebilir.

Uyku apnesi horlama yapar mı?

Uyku apne sendromu olan kişide horlama, 3-4 kat daha fazla, çok kaba ve gürültülü şekilde gerçekleşir. Horlamanın yanı sıra nefes darlığı, sık sık iç çekme, el kol hareketleriyle çırpınarak uyanmaya çalışma, sık ve uzun süreli solunum durmaları, sabah yorgun uyanmak da uyku apne sendromu yaşayan kişilerde görülür.

Uyku apnesi nedir?

Uyku apnesi, uyku sırasında yaşanılan bir hastalık olup nefes kesilmesi olarak tanımlanmaktadırUyku apnesinin başlıca belirtileri arasında uykuda solunum durması gelmektedir.

Uyku apnesine sahip olan kişilerde görülen olası belirtiler aşağıdaki gibidir;

Gündüz uykusuzluk.

Baş ağrısı

Konsantrasyon eksikliği.

Hafıza sorunları

Boğaz ağrısı

Ağız kuruluğu.

horlama önleyici

Horlama önleyici burun aparatı işe yarıyor mu?

Burun aparatların horlama ve uyku apnesini engellemisi mümkün değildir. Çünkü burun aparatları burna yerleştirilir, horlamanın olduğu yer olan yutak bölgesindeki daralmayı açamaz. Kısıtlı bir etkisi olabilir o da burun kanatlarını açarak burundan geçen hava miktarını az da olsa artırır.