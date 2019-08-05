Horlama derdinden kurtulmanızı sağlayacak 5 yöntem!
Bazı durumlarda evlilikleri bile bitirme noktasına getiren horlama sorunundan tamamen basit yöntemlerle kurtulmanız mümkün…05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:04
Horlama en çok rastlanan uyku sorunlarından biridir. Uyku sırasında nefes aldığınızda boğazınızdaki tahriş edici yüksek bir ses meydana gelir. Horlama birçok hastalığın belirtisi olabilir.
Horlama hangi hastalıkların belirtisidir?
- Uyku apnesi
- Obezite
- Uykusuzluk
- Solunum yolu sorunları
Horlama sorunundan basit yöntemlerle kurtulmak mümkün mü?
Şayet horlama sebebinizin altında bir hastalık yatmıyorsa; alacağınız basit önlemlerle bu sorundan kurtulabilirsiniz.
Horlamadan kurtulmanın 5 yöntemi nedir?
1. Kilo vermeye çalışın
Aşırı kilo, horlamanın en önemli sebeplerinden biridir. Fazla kilolarınızı vererek horlama sorununuzu rafa kaldırabilirsiniz.
2. Yan yatın
Yüz üstü ve sırt üstü uyku pozisyonu horlama sorununu tetikleyebilir. Yan yatarak ve yastık kullanarak bu sorundan kurtulabilirsiniz.
3. Nazal burun bandı
Uyku sırasında daha rahat nefes almanızı sağlayacak olan nazal bantlar horlama sorununu ortadan kaldıracaktır.
4. Sigarayı bırakın
Sigara sağlıksız alışkanlıklardan biridir. Sigara içen kişiler daha çok horlarlar. Bu sorundan kurtulmak için mutlaka sigarayı bırakmalısınız.
5. Özel makine
Uyku apnesi sorunu yaşadığınız doktorunuz tarafından teşhis edildiyse gece boyu daha rahat nefes almanızı sağlayacak makineler kullanmanızı önerilebilir.
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