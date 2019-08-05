Horlama derdinden kurtulmanızı sağlayacak 5 yöntem!

Horlama en çok rastlanan uyku sorunlarından biridir. Uyku sırasında nefes aldığınızda boğazınızdaki tahriş edici yüksek bir ses meydana gelir. Horlama birçok hastalığın belirtisi olabilir.

Horlama hangi hastalıkların belirtisidir?

Uyku apnesi

Obezite

Uykusuzluk

Solunum yolu sorunları

Horlama sorunundan basit yöntemlerle kurtulmak mümkün mü?

Şayet horlama sebebinizin altında bir hastalık yatmıyorsa; alacağınız basit önlemlerle bu sorundan kurtulabilirsiniz.

Horlamadan kurtulmanın 5 yöntemi nedir?

1. Kilo vermeye çalışın

Aşırı kilo, horlamanın en önemli sebeplerinden biridir. Fazla kilolarınızı vererek horlama sorununuzu rafa kaldırabilirsiniz.

2. Yan yatın

Yüz üstü ve sırt üstü uyku pozisyonu horlama sorununu tetikleyebilir. Yan yatarak ve yastık kullanarak bu sorundan kurtulabilirsiniz.

3. Nazal burun bandı

Uyku sırasında daha rahat nefes almanızı sağlayacak olan nazal bantlar horlama sorununu ortadan kaldıracaktır.

4. Sigarayı bırakın

Sigara sağlıksız alışkanlıklardan biridir. Sigara içen kişiler daha çok horlarlar. Bu sorundan kurtulmak için mutlaka sigarayı bırakmalısınız.

5. Özel makine

Uyku apnesi sorunu yaşadığınız doktorunuz tarafından teşhis edildiyse gece boyu daha rahat nefes almanızı sağlayacak makineler kullanmanızı önerilebilir.