Horasan’da muhtarlık kavgası: 1 ölü, 1 yaralı Erzurum’un Horasan ilçesi Kükürtlü köyünde muhtarlık seçimlerinden dolayı aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı sopalı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Erzurum’un Horasan ilçesi Kükürtlü köyünde muhtarlık seçimlerinden dolayı aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı sopalı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Kükürtlü köyünde 31 Mart Yerel Seçimleri’nde yapılan muhtarlık seçimleri nedeniyle aralarında husumet bulunan iki aile arasında silahlı sopalı kavga çıktı. Kavgada mevcut muhtarın amcasının oğlu Maksut B. hayatını kaybederken kardeşi Şahin B. de yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekiplerince yaralı Horasan Devlet Hastanesine kaldırılırken, ölen şahsın cenazesi morga kaldırıldı. Güvenlik güçleri ilçe merkezinde ve köyde güvenlik tedbirleri alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.