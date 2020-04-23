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Aktüel

Horasan Kaymakamlığı Vefa Sosyal ekipleri 112 hattına düşen Oyuncak talebini geri çevirmedi

Erzurum’un Horasan ilçesi Recep Tayyip Erdoğan mahallesinde ikamet eden Esila Alper, Horasan Vefa Sosyal Destek hattından istediği oyuncağına kavuştu.

2020-04-23 16:32:52 -
Horasan Kaymakamlığı Vefa Sosyal ekipleri 112 hattına düşen Oyuncak talebini geri çevirmedi

Erzurum’un Horasan ilçesi Recep Tayyip Erdoğan mahallesinde ikamet eden Esila Alper, Horasan Vefa Sosyal Destek hattından istediği oyuncağına kavuştu.


Horasan’da Korona virüs tedbirleri kapsamında oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Ekiplerinden oyuncak isteyen Esila Alper isimli minik çocuk oyuncağına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.


"Horasan Kaymakamlığı vefa sosyal ekipleri bizi kırmadı


112 numaralı vefa hattından oyuncak istediğini ifade eden Esila Alper kendisini kırmayarak oyuncak getiren Horasan Kaymakamlığı Vefa ekiplerine teşekkür etti.


"Devlet olmasa yaşanamaz"


Esila Alper’in Annesi ise oyuncaklarına kavuşan çocuğunun çok mutlu olduğunu söyledi ve taleplerini karşılayan ekiplere teşekkür etti.

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