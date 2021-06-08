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Ekonomi Hopa Belediyesi’ne ait 38 adet dükkan ihale ile satılacak
Ekonomi

Hopa Belediyesi’ne ait 38 adet dükkan ihale ile satılacak

Artvin Hopa Belediyesi, mülkiyetindeki bölgesi ada parseli bağımsız bölüm no’su adresi muhammen bedeli geçici teminatı ilanla duyurulan yazılı dükkanların 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35/a maddesi kapalı teklif usulü ile şartname dahilinde ayrı ayrı satışını yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 13:26:00 - 2021-06-08 13:27:38
Hopa Belediyesi’ne ait 38 adet dükkan ihale ile satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre 42 adet Altıntaş iş merkezi dükkanlarının ihalesi 21.06.2021 tarih ve saat 13.30’da Hopa Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. İhaleye çıkarılan dükkanların muhammen bedeleri 105 bin TL ile 343 bin TL arasında değişiyor.

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