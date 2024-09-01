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Gündem “Hooooopppp 1-2.. Mustafa Kemal’in askerleriyiz”
Gündem

“Hooooopppp 1-2.. Mustafa Kemal’in askerleriyiz”

Yeniakit Publisher
2024-09-01 10:34:00 - 2024-09-01 10:56:33

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

27 Mayıs darbesini yapan albaylar cuntası da öyle diyordu.

12 Eylül darbesini yapanlar da.

28 Şubat darbesini yapanlar da.

15 Temmuz darbe girişiminde bulunanlar da..

Durun kemalistler hemen itiraz etmeyin..

“15 Temmuz’u biz yapmadık” demeyin..

Bunu söylemeniz, önceki üç darbeyi yaptığınız anlamına gelir, faka basmış olursunuz..

Gerçi kabul etseniz de, etmeseniz de, zaten tüm darbeleri sizin yaptığınızı herkes biliyor.. İnkar etseniz de kurtuluş yok..

Bu millet size notunu verdi..

Yaptığınız darbeler sebebi ile yıllardır desteklediğiniz zihniyet, iktidar yüzü göremedi..

Bundan sonra da iktidar yüzü görebileceğini hiç sanmıyorum.

Ama 15 Temmuz darbesini inkar etseniz de..

TRT1’de okutulan korsan bildiriye bakın..

“Yurtta Sulh” diye başlayan korsan bildirideki kemalist söyleme bakın..

Sonra istediğiniz kadar inkar edin..

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