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Aktüel Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Yasası ihbar hattına binden fazla çağrı geldi
Aktüel

Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Yasası ihbar hattına binden fazla çağrı geldi

Yeniakit Publisher
2020-11-06 15:27:13 -
Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Yasası ihbar hattına binden fazla çağrı geldi

ANKARA (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Pekin tarafından uygulanan Ulusal Güvenlik Yasası ihlallerinin bildirilmesi için kurulan ihbar hattı binden fazla çağrı aldı.

BBC’nin haberine göre, Hong Kong polisinin, Ulusal Güvenlik Yasası ihlallerini iletilmesi amacıyla kurduğu ihbar hattına saatler içerisinde binden fazla çağrı geldi.

Hong Kong polisi, vatandaşların Ulusal Güvenlik Yasasını ihlalinden şüphelendiği kişileri, kimlik bilgilerini paylaşmadan, elektronik posta, mesaj veya ‘’WeChat’’ uygulaması aracılığı ile ihbar edebileceğini belirtti.

Ulusal Güvenlik Yasası, Çin merkezi hükümetini yıkma, isyana teşvik, vatana ihanet, terör ile ulusal güvenliği tehlikeye atan fiil ve etkinliklerin yasaklanmasını içeriyor.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, Ulusal Güvenlik Yasası'na ilişkin yaptığı açıklamada, yasanın "ulusal güvenliği tehdit eden çok küçük bir azınlığı cezalandıracağını" açıklamıştı.

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