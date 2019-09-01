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Hong Kong'da protestocular havalimanı yakınındaki yolları kapattı

Hong Kong'da, suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı protesto gösterileri düzenleyenlerin eylemleri devam ediyor - Sosyal medya platformları üzerinden örgütlenen göstericiler, Hong Kong Uluslararası Havalimanı'na giden ulaşımı engelleme çağrısı yaptı- Protesto gösterileri sebebiyle 43 uçuş iptal edildi- Hong Kong polisi, dün gece çeşitli metro istasyonlarında aralarında 13 yaşında bir çocuğunda bulunduğu 63 kişinin gözaltına alındığını duyurdu- Protestocular, sosyal medyadan 2-3 Eylül'de genel grev yapma çağrısında bulundu

01 Eylül 2019 Pazar 19:40
Hong Kong'da protestocular havalimanı yakınındaki yolları kapattı

HONG KONG (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı protesto gösterileri düzenleyenlerin eylemleri sürüyor.

Sosyal medya platformları üzerinden organize olan göstericiler, Hong Kong Uluslararası Havalimanı'na giden demir ve karayolu ulaşımını engelleme çağrısında bulundu. Göstericiler, havalimanı yakınındaki yolları, ateşe verdikleri barikatlarla kapattı. Bölgedeki metroları yöneten Hong Kong MTR Corps da seferlerin askıya alındığını duyurdu. Otobüs seferlerinin de geçici olarak durdurulduğu bölgede, yolcular Asya'nın en yoğun havalimanına valizlerini taşıyarak yürüdü.

Havalimanına giden otobüsleri de engellemeye çalışan göstericiler, polislerin müdahalesiyle terminal binasından uzaklaştırıldı. Havalimanından dönen protestocular, Tung Chung bölgesindeki tren istasyonuna zarar verdi.

Hong Kong hükümeti, bazı protestocuların polise birtakım nesneler fırlattığını, havalimanına giden tren raylarına demir, taş ve tuğla yerleştirdiklerini belirtti.

- 63 kişi gözaltına alındı, 43 uçuş iptal edildi

Protestolar nedeniyle Hong Kong’dan kalkan 26 ve bölgeye gelen 17 uçuşun iptal edildiği bildirildi.

Öte yandan, Hong Kong polisi, dün gece Mong Kok, Yau Ma Tei ve Prince Edward metro istasyonlarında 63 göstericinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınanlar arasında 13 yaşında bir çocuğun da bulunduğu belirtiliyor.

Protestocular, sosyal medyadan 2-3 Eylül'de genel grev yapma çağrısında bulundu.

Kentte, hüküm giyen veya hakkında suçlama bulunan kişilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da yerel parlamentoya sunulmuş ve tepkiler üzerine askıya alınmıştı. Protestocular, askıya alınmasını yeterli bulmadıkları tasarının tamamen geri çekilmesini talep ediyorlar.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 19:40
  1. Çin
  2. Hong Kong
  3. Hong Kong Özel İdari Bölgesi
  4. Hong Kong Uluslararası Havalimanı

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