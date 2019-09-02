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Hong Kong'da protestocu öğrenciler derslere girmedi

02 Eylül 2019 Pazartesi 11:15
Hong Kong'da protestocu öğrenciler derslere girmedi

ANKARA (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde zanlıların Çin'e iadesi tasarısına karşı protesto gösterileri düzenleyen öğrenciler derslere girmedi.

"South China Morning Post" gazetesinin haberine göre, Çin'e iade yasasında değişiklik öngören tasarının tamamen iptal edilmesi için protestoların sürdüğü Hong Kong'da, eğitim öğretim döneminin ilk gününde okula gitmeyen öğrenciler dersleri boykot etti.

Organizatörler, 200'e yakın okuldan 10 bin civarında ortaokul öğrencisinin derslere girmeyeceği, yarısının da Edinburgh Meydanı'nda gösteri için toplanacağı tahmininde bulundu.

Öğrencilerin gösterisinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iki saat gecikmeyle başladığı kaydedildi.

Öğrencilerin dersleri boykot ettiği okullar arasında Hong Kong liderinin ve emniyet müdürünün mezun olduğu okulların olduğu bilgisi de paylaşıldı.

Protestocu öğrencilerden çoğu okul üniformalarının üzerine siyah tişörtler giyerken, bazı gönüllü öğrencilerin arkadaşlarına kahvaltı dağıttığı görüldü.

- Dünkü protestolar

Sosyal medya platformları üzerinden organize olan göstericiler, dün Hong Kong Uluslararası Havalimanı'na giden demir ve kara yolu ulaşımını engelleme çağrısında bulunmuştu.

Göstericiler, havalimanı yakınındaki yolları, ateşe verdikleri barikatlarla kapatmıştı.

Havalimanına giden otobüsleri de engellemeye çalışan göstericiler, polislerin müdahalesiyle terminal binasından uzaklaştırılmıştı.

Protestolar nedeniyle Hong Kong'dan kalkan 26 ve bölgeye gelen 17 uçuşun iptal edildiği bildirilmişti.

Öte yandan, Hong Kong polisi, önceki gece Mong Kok, Yau Ma Tei ve Prince Edward metro istasyonlarında 63 göstericinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Gözaltına alınanlar arasında 13 yaşında bir çocuğun da bulunduğu belirtiliyordu.

Protestocular, dün sosyal medyadan 2-3 Eylül'de genel grev yapma çağrısında bulunmuştu.

Kentte, hüküm giyen veya hakkında suçlama bulunan kişilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da yerel parlamentoya sunulmuş ve tepkiler üzerine askıya alınmıştı.

Protestocular, askıya alınmasını yeterli bulmadıkları tasarının tamamen geri çekilmesini talep ediyorlar.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 11:15
  1. Hong Kong
  2. Öğrenciler

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