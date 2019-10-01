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Hong Kong'da Çin'in yıl dönümünde arbede çıktı

Hong Kong'da Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 70’inci yıl dönümünde düzenlenen yürüyüşte iki grup arasında çıkan tartışmaya polis müdahale etti.

01 Ekim 2019 Salı 12:12
Hong Kong'da Çin'in yıl dönümünde arbede çıktı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 70’inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte iki grup arasında gerilim yaşandı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, 1 Ekim 1949’da kurulan Çin Halk Cumhuriyeti’nin 70. yıl dönümü sebebiyle düzenlenen yürüyüşler sırasında Pekin yönetimi yanlısı ve hükümet karşıtı iki grup arasında tartışma çıktı.

Sabah saatlerinde meydana gelen olayda iki grup arasında yaşanan tartışma sonrası polis göstericileri dağıtmak için biber gazı kullanırken, Pekin yanlısı iki göstericinin gözaltına alındığı açıklandı.

Çin hükümeti karşıtı protestolar gün boyu devam ederken, siyah giyinen binlerce göstericinin yasaklanmasına rağmen yürüyüş düzenlediği, Çin hükümeti karşıtı sloganlar attığı ve bazı göstericilerin genelde cenazelerde kullanılan sahte banknotlar saçtığı belirtildi.

Şehrin çeşitli yerlerinde Çin hükümetini protesto eden göstericiler, Çin'in kuruluşu olan 1 Ekim tarihinin "matem günü" ilan edilmesi çağrısı yaptı.

Hükümet karşıtı göstericilerin şehrin çeşitli noktalarında protesto gösterileri düzenlemeyi planladıkları gerekçesiyle, Hong Kong hükümeti tarafından güvenlik önlemleri arttırılırken, her yıl yapılan havai fişek gösterileri iptal edildi. Bazı metro istasyonları ulaşıma kapatılırken, havaalanına giden demir yolu seferleri azaltıldı.

Hong Kong Özel İdari Bölge Genel Sekreteri Matthew Cheung Kin-chung düzenlenen yıl dönümü resepsiyonunda ziyaretçilere yaptığı açıklamada, Hong Kong hükümetinin hükümet karşıtı göstericilerin radikal eylemleri sebebiyle şehrin "tanınmaz" hale gelmeye başladığını ve Pekin yönetiminin "bir ülke, iki sistem" politikasının Hong Kong'a anakarada uygulanmayan hak ve özgürlükleri verdiğini söyledi.

Hong Kong'da protestolar

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki protestoların hedefindeki iade tasarısı yerel meclise nisan ayında sunulmuş ancak protestolar üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam temmuzda tasarının "öldüğünü" açıklamıştı.

"Tasarı öldü" açıklamasına rağmen devam eden gösterilerin ardından Baş Yönetici Lam, 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini belirterek, "Hükümet, halkın endişelerini yatıştırmak için tasarıyı resmi olarak geri çekecek." ifadesini kullanmıştı.

Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Protestolar, zaman zaman göstericiler ile polis ya da karşıt görüşlü göstericiler arasında çatışmalara sahne oluyor.


 

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 12:12
  1. Çin Halk Cumhuriyeti
  2. Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi
  3. Hong Kong
  4. Anadolu Ajansı

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