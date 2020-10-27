Hong Kong'da ABD Konsolosluğundan sığınma talep edeceği iddia edilen aktivist gözaltına alındı

ANKARA (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ABD'den sığınma isteyeceği iddia edilen demokrasi yanlısı bir aktivist gözaltına alındı.

South China Morning Post'un haberine göre, üst düzey bir emniyet yetkilisi, 19 yaşındaki aktivist Tony Chung Hon-lam'ın bu sabah bir kahve dükkanında gözaltına alındığını açıkladı.

Yetkili, Chung'ın kahve dükkanından sonra buranın 50 metre ilerisindeki ABD Konsolosluğundan sığınma talep etmeye gideceğini söyledi.

Chung'ın da aralarında olduğu 4 kişi 29 Temmuz'da Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında gözaltına alınmış ancak daha sonra kefaletle serbest bırakılmışlardı.

Bu kapsamda, Chung Hong Kong'dan ayrılamıyor ve her ay karakolda imza atması gerekiyordu.

- Hong Kong’da yürürlüğe giren güvenlik kanunu

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yasa, devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklıyor. İlgili yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Ulusal Güvenlik Yasası, Çin merkezi hükümetini yıkma, isyana teşvik, vatana ihanet, terör ile ulusal güvenliği tehlikeye atan fiil ve etkinliklerin yasaklanmasını içeriyor.

Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, Ulusal Güvenlik Yasası'na ilişkin yaptığı açıklamada, yasanın "ulusal güvenliği tehdit eden çok küçük bir azınlığı cezalandıracağını" belirtmişti.