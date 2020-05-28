Hong Kong lideri: "Ulusal Güvenlik Yasası çok küçük bir azınlığı cezalandıracak"

ANKARA (AA) - Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresinin (Ulusal Meclis) Hong Kong'da uygulanması için kabul ettiği Ulusal Güvenlik Yasası'nın "ulusal güvenliği tehdit eden çok küçük bir azınlığı cezalandıracağını" açıkladı.



Radio Television Hong Kong’un (RTHK) haberine göre Baş Yönetici Lam, Hong Kong Meclisinde son dönemde kanun çıkarma sıkıntılarına işaret ederek, öngörülebilir bir gelecekte kanun çıkarma konusunda yaşanan zorluklar olduğunu bu yüzden Ulusal Halk Kongresinin söz konusu yasayı çıkarmasına acil ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.



Lam, yeni kanunun Hong Kong’da ulusal güvenliği tehdit eden çok küçük bir azınlığı cezalandıracağını, Hong Kong vatandaşlarının yasal hak ve özgürlüklerini etkilemeyeceğini savunarak, "Toplumun çeşitli kesimlerinin yasayı tamamen destekleyeceğine güçlü şekilde inanıyorum." ifadelerini kullandı.



- Hong Kong yerel meclisinde gerginlik



Hong Kong Yasama Konseyinde (yerel meclis) Çin Milli Marşı tasarısının görüşüldüğü sırada muhalefetten iki delege oturumda yüksek sesle konuştukları ve pankart açtıkları gerekçesiyle salondan atıldı.



Ayrıca Meclis Başkanı Andrew Leung’ün kürsüsünün önüne çürümüş bir bitki atmak isteyen muhalif bir delegeye güvenlik görevlileri müdahale etti. Oturuma ara verilerek Mecliste dezenfeksiyon yapıldı.

Çin Ulusal Halk Kongresi gün içinde Pekin’de düzenlediği yıllık toplantılarının bir oturumunda Hong Kong Ulusal Yasası’nı kabul etmişti. Yasa, bu adımdan sonra kongrenin Daimi Komitesi tarafından detaylı şekilde formüle edilerek Hong Kong’un temel yasasına eklenecek. Bu sürecin birkaç ay alacağı tahmin ediliyor.





