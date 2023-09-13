Honda’nın efsane scooter modeli Activa125 yeniden Türkiye’de

Yeni Activa125 modeli geleneksel tasarımı, düşük yakıt tüketimi ve dayanıklılığı ile dikkat çekiyor. Yıllık 40 bin adet satış hedefi olan yeni model siyah, metalik beyaz ve metalik kırmızı olmak üzere 3 farklı renk seçeneğiyle 86 bin TL’den satışa sunuluyor. Honda Türkiye Başkanı Satoru Yamada, şimdiye kadar scooter segmentindeki 2 farklı modeli ile pazarda yer aldıklarını aktardı. Yamada, özellikle aktif olarak motosiklet kullanan tüketiciler tarafından tercih edilen Activa125’in piyasada büyük bir itibar kazandığını belirterek, “Geçtiğimiz yıllarda yapılan emisyon düzenlemesi kapsamında satışına ara verdiğimiz bu modelimizi yeniden pazara sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Yeni Activa125 daha güçlü ve yenilenen çevre dostu motoru fark oluşturacak” dedi.