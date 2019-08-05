0553 313 94 23

Honda’dan yazın son kampanyası

Ağustos ayı boyunca Honda Civic Sedan ve CR-V modellerine sahip olmak isteyenlere 100 bin liraya kadar kredi imkanı 12 ay vade seçeneği ile sağlanabiliyor.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:46
Honda’dan yazın son kampanyası

Ağustos ayı boyunca Honda Civic Sedan ve CR-V modellerine sahip olmak isteyenlere 100 bin liraya kadar kredi imkanı 12 ay vade seçeneği ile sağlanabiliyor.

Honda ayrıca ağustos ayına özel olarak 119 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla Civic Sedan sahibi olanlara 10 bin kilometre bakımı ve +1 yıl garanti hediye ediyor. Ağustos ayı sonuna kadar Honda’nın Civic Sedan modellerine 119 bin 500 liradan başlayan fiyatlar ve 50 bin liraya faizsiz 12 ay taksit imkanı ile sahip olunabiliyor.

Güçlü ve verimli motoru, optimize edilen CVT şanzımanı, sahip olduğu sürüş dinamikleri, üst seviye donanımları, performansı, üstün konfor seviyesi ve şık tasarımı ile heyecan uyandıran Honda CR-V için ise ağustos ayı boyunca 100 bin TL’ye yüzde 0,75 vade farkı oranı ile 12 ay vadeli kredi imkanı sağlanıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:46
  1. Honda Civic Sedan
  2. CR-V modelleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gençleşmenin yeni sırrı; İple yüz germe
    1. Gençleşmenin yeni sırrı; İple yüz germe
    2. Galatasaray ile Altınyıldız Classics..
    3. Çocuklar ve ev hanımları tenis..
    4. İlçe mezbahaları Kurban Bayramında..
    5. Mescidsiz Fabrika!
    6. İzinsiz aramaya 75 bin lira ceza
    7. Büyükşehir’den Beşkonak mahallesine 2..
    8. İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı..
    9. Fındık alımları ne zaman? Devlet..
    10. Önce reddetti, sonra itirafçı oldu
    11. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi..
    12. Sultansuyu Harası’ndan kaçan tayların..
    13. Bu kez de ‘Kadın Üniversiteleri’ni..
    14. Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi..
    15. Çekya’da yamaç dalışı şampiyonası..
    16. Turşu diyarının biberleri artık yerli
    17. 80. Yıl Yaya Köprüsünün onarımı..
    18. Kurban Bayramı tatili süresince 18..
    19. Diyarbakır Kurban Bayramı’na hazır
    20. Bursa'da orman yangını
    21. Japonya'dan Rusya'ya protesto notası
    22. Adaleti yık, devlet kendiliğinden..
    23. Pakistan’dan Hindistan’a kınama
    24. Polis, sokak hayvanlarını unutmadı
    25. İçişleri Bakanlığınca, 9 Ağustos’ta..
    26. ABD'nin Türkiye'ye yapacağı gizli..
    27. TOKİ Kocaeli Gölcük Sivritepe rezerv..
    28. Yalovalı esnaf çıkmaları sorunsuz terk..
    29. Silahlı soyguna aldırmadan ekmek..
    30. BİA kurucusu Büyükakça’dan Barolar..
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!