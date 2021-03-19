Honda’dan cazip kredi desteği

Honda’nın mart ayı boyunca sunacağı kampanya kapsamında Civic, CR-V ve HR-V modellerinde 100 bin TL’ye kadar kredi kullanımına faizsiz 15 aya varan vade imkanı sağlanıyor. Standart versiyonlarında bulundurduğu zengin donanımları, performansı ve yakıt verimliliği ile rakipleri arasından sıyrılan Honda Civic Sedan modellerinde, mart ayı boyunca 90 bin TL’lik kredi kullanımına yüzde 0,99 vade farkı oranı ile 12 ay taksitli ödeme seçeneği sunuluyor. HR-V modelinde ise, mart ayı boyunca 70 bin TL kredi kullanımına yüzde 0,80’den başlayan vade farkı oranı ile 15 ay taksit seçeneği sunuluyor.