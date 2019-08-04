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Honda, yazın son kampanyasını başlattı

Ağustos ayı boyunca Honda Civic Sedan ve CR-V modellerine sahip olmak isteyenlere 100 bin liraya kadar kredi imkanı 12 ay vade seçeneği ile sağlanabiliyor

04 Ağustos 2019 Pazar 11:10
Honda, yazın son kampanyasını başlattı

İSTANBUL (AA) - Honda, Civic Sedan ve CR-V modelleri için ağustos ayı boyunca özel fırsatlar sunuyor.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, ağustos ayı boyunca Honda Civic Sedan ve CR-V modellerine sahip olmak isteyenlere 100 bin liraya kadar kredi imkanı 12 ay vade seçeneği ile sağlanabiliyor. Honda ayrıca ağustos ayına özel olarak 119 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla Civic Sedan sahibi olanlara 10 bin kilometre bakımı ve +1 yıl garanti hediye ediyor.

Ağustos ayı sonuna kadar Honda'nın Civic Sedan modellerine 119 bin 500 liradan başlayan fiyatlar ve 50 bin liraya faizsiz 12 ay taksit imkanı ile sahip olunabiliyor.

Honda, standart versiyonlarında bulundurduğu zengin donanımları, performansı ve yakıt verimliliği ile rakipleri arasından sıyrılan Civic Sedan'lara ağustos ayı boyunca kredi kampanyasının yanı sıra ağustos ayına özel 10 bin kilometre bakımı ve +1 yıl garanti hediye ediyor.

Güçlü ve verimli motoru, optimize edilen CVT şanzımanı, sahip olduğu sürüş dinamikleri, üst seviye donanımları, performansı, üstün konfor seviyesi ve şık tasarımı ile heyecan uyandıran Honda CR-V için ise ağustos ayı boyunca 100 bin TL’ye yüzde 0,75 faiz oranı ile 12 ay vadeli kredi imkanı sağlanıyor.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 11:10
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