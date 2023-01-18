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Otomotiv Honda ve LG Energy Solution’dan 3.5 milyar $’lık yatırım
Otomotiv

Honda ve LG Energy Solution’dan 3.5 milyar $’lık yatırım

Honda, 2030 yılına kadar piyasaya sürmeyi planladığı 30 farklı EV modelinin üretimi için iş birliklerini geliştirmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-18 10:35:00 -
Honda ve LG Energy Solution’dan 3.5 milyar $’lık yatırım

Geçtiğimiz yıl yeni elektrikli araç serisinin pil üretimi için LG Energy Solution ile de iş birliği yapacağını duyuran Honda, geçtiğimiz günlerde ortak girişimin resmi olarak kurulduğunu açıkladı. Honda ve LG Energy Solution ortak girişimi kapsamında yeni bir pil fabrikasının inşasına bu yıl itibariyle başlanacağı paylaşıldı. Honda ve LG Energy Solution, yeni üretim tesisini kurmak için 3.5 milyar dolar yatırım yapacağını, toplam yatırımın ise 4.4 milyar dolara ulaşacağını paylaştı ve 2 bin 200 kişiye istihdam sağlayacağını da açıkladı.

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